Hombre es condenado por grave crimen que cometió contra su expareja en Limón

Un hombre de apellidos Méndez Mayorga aprovechó una zona oscura en Limón para hacerle vivir a su expareja una terrible pesadilla.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto llevó a la fuerza a la mujer hasta ese lugar y posteriormente la violó.

Por estos hechos, la Fiscalía de Bribrí consiguió que el Tribunal Penal de la zona dictara una condena de 18 años de cárcel contra Méndez, quien fue encontrado responsable de cometer los delitos de violación, ofensas a la dignidad, amenazas y maltrato.

El hombre pagó caro por lo que le hizo a su expareja. (choochart choochaikupt/iStock)

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos por los que Méndez fue condenado ocurrieron en una comunidad de Limón, pero no especificaron en qué fecha se dieron.

“Los hechos ocurrieron cuando la ofendida transitaba por vía pública. El despacho acreditó que el hombre abordó a la ofendida y, bajo amenazas, la trasladó a un sector oscuro, donde cometió la agresión sexual”.

Al sujeto no le bastó con el daño que ya le había causado a su expareja, pues la Fiscalía demostró que días después este la ofendió, amenazó y maltrató en reiteradas ocasiones a la víctima.

Ahora, mientras queda en firme la sentencia, el imputado debe permanecer en prisión preventiva por seis meses.