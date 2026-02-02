Lo atropellaron y huyeron: hombre murió tirado en la Costanera Sur

Un hombre de apellido Miranda, de 41 años, perdió la vida la madrugada de este lunes 2 de febrero luego de ser atropellado por un vehículo cuyo conductor huyó del lugar, en un hecho ocurrido sobre la carretera Costanera Sur, en Jacó.

La emergencia fue reportada a la Cruz Roja Costarricense a las 3:17 a. m., sin embargo, al llegar al sitio los paramédicos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Miranda, de 41 años, fue embestido por un carro cuyo conductor se dio a la fuga en Jacó. Foto: Ilustrativa

“Miranda se encontraba en la vía pública cuando, por razones que aún se mantienen bajo investigación, un vehículo lo atropelló y se dio a la fuga, dejándolo tendido en la carretera", dijeron en la oficina de prensa del OIJ.

El caso quedó en manos de los agentes judiciales, quienes trabajan para ubicar al conductor responsable y esclarecer las circunstancias exactas de este mortal atropello con fuga, que vuelve a encender las alertas por este tipo de hechos en rutas nacionales.