Bebé de año y medio muere tras ser arrollado por carro dentro de cochera en Desamparados

Una verdadera tragedia ocurrió la tarde de este domingo en Desamparados, San José, pues un bebé perdió la vida luego de ser arrollado por un carro dentro de una cochera.

El lamentable hecho fue confirmado por la oficina de prensa del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la cual informó que la situación se dio a eso de las 4:30 p.m. en ese cantón josefino.

El bebé fue declarado sin vida en la clínica Marcial Fallas. (iStock)

“En apariencia el menor, el cual tenía año y medio de edad, se encontraba en una cochera cuando, supuestamente, un adulto procedió a sacar un vehículo de la misma, sin percatarse de que el niño se encontraba en las cercanías del automóvil y de manera involuntaria lo atropelló”, detalló el OIJ.

Los seres queridos llevaron al bebé en un vehículo particular hasta la clínica Marcial Fallas, centro médico en el que fue declarado como fallecido a los pocos minutos.