Identifican a los dos motociclistas fallecidos tras chocar con vehículos

Dos hombres que murieron en accidentes de tránsito mientras viajaban en motocicletas ya fueron identificados por las autoridades judiciales.

El accidente más reciente se registró a las 8:58 de la mañana de este domingo en Curridabat, donde un hombre de apellido Hernández, de nacionalidad nicaragüense, se desplazaba en una motocicleta cuando, por causas que aún se investigan, colisionó contra un automóvil.

Los accidentes en carretera cobraron la vida de dos personas.

El impacto le provocó la muerte en el sitio y su cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial

El segundo accidente ocurrió la noche del sábado y cobró la vida de un hombre de apellido Orourke, de 59 años, quien también viajaba en motocicleta cuando chocó contra un vehículo. Tras el accidente, fue llevado de emergencia al Hospital San Juan de Dios, donde poco después se confirmó su fallecimiento.

El OIJ detalló que de este accidente solo se sabe que ocurrió en San José.

Las autoridades judiciales informaron que en ambos casos investigan lo ocurrido.