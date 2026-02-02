Mujer murió tras violento vuelco en la ruta 32 durante la madrugada

Una mujer perdió la vida la madrugada de este lunes 2 de febrero luego de que el carro en el que viajaba volcara de forma violenta en Monteverde de Pacuarito de Siquirres, Limón, sobre la ruta 32, carretera Braulio Carrillo.

La Cruz Roja confirmó que recibió la alerta del accidente a las 2:02 a. m., y al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a la víctima sin signos vitales, producto de la gravedad de las lesiones sufridas en el vuelco.

Tragedia ocurrió en Monteverde de Pacuarito, en Siquirres, sobre la carretera Braulio Carrillo. Foto: Cortesía.

De momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron la tragedia, por lo que el caso permanece bajo investigación para esclarecer qué originó el accidente mortal.

La ruta 32 es una de las carreteras con alto tránsito pesado y condiciones climáticas cambiantes, factores que constantemente ponen en riesgo a los conductores, especialmente durante la madrugada.