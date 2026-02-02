Sucesos

Mujer murió tras violento vuelco en la ruta 32 durante la madrugada

Tragedia ocurrió en Monteverde de Pacuarito, en Siquirres, sobre la carretera Braulio Carrillo

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Una mujer perdió la vida la madrugada de este lunes 2 de febrero luego de que el carro en el que viajaba volcara de forma violenta en Monteverde de Pacuarito de Siquirres, Limón, sobre la ruta 32, carretera Braulio Carrillo.

La Cruz Roja confirmó que recibió la alerta del accidente a las 2:02 a. m., y al llegar al sitio, los paramédicos encontraron a la víctima sin signos vitales, producto de la gravedad de las lesiones sufridas en el vuelco.

LEA MÁS: Identifican a los dos motociclistas fallecidos tras chocar con vehículos

Tragedia ocurrió en Monteverde de Pacuarito, en Siquirres, sobre la carretera Braulio Carrillo. Foto: Cortesía.

De momento, las autoridades no han determinado las causas que provocaron la tragedia, por lo que el caso permanece bajo investigación para esclarecer qué originó el accidente mortal.

LEA MÁS: La violencia no da tregua en el sur de San José otro homicidio sacude Sagrada Familia

La ruta 32 es una de las carreteras con alto tránsito pesado y condiciones climáticas cambiantes, factores que constantemente ponen en riesgo a los conductores, especialmente durante la madrugada.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
accidente en Pacuarito de Siquirresmujer muere en vuelco en Siquirres
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.