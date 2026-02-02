GPS permite a policías recuperar celular robado en fuente de Hispanidad

La Policía Municipal de Montes de Oca logró recuperar un iPhone que fue robado a una persona que estaba en la celebración en la fuente de La Hispanidad, pero lo más sorprendente de todo es el absurdo método que usaron los sospechosos para tratar de ocultarlo.

El caso fue dado a conocer por dicho cuerpo policial por medio de una publicación que hicieron en su página de Facebook, en la cual agregaron el video del momento en el que interceptaron a tres personas que viajaban en un carro.

“Mientras se brindaba cobertura a las personas que se encontraban en el sector de la Rotonda de la Hispanidad, se atendió a un ciudadano que fue víctima del robo de su teléfono celular.

El Iphone fue encontrado en Sagrada Familia. (Facebook/El Iphone fue encontrado en Sagrada Familia.)

“Mediante el uso de la señal GPS se dio seguimiento a un vehículo sospechoso, el cual fue abordado en el sector de Sagrada Familia”, detalló la Policía Municipal.

Según los uniformados, al momento de la intervención, alguno de los ocupantes del carro lanzó el celular a una zanja, con el objetivo de deshacerse de la evidencia.

Al recoger el iPhone, los oficiales quedaron sorprendidos al ver que este había sido envuelto en papel aluminio, al parecer, con el objetivo de tratar de bloquear la señal GPS del dispositivo.

De acuerdo con los uniformados, dentro del vehículo intervenido viajaban un hombre y una mujer, ambos sin documentos de identificación, y el conductor del carro.

Las autoridades informaron que las tres personas fueron identificadas para determinar si tuvieron alguna participación en el robo del celular.