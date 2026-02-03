Tiroteo contra carro deja a un hombre fallecido en Carillo

Un hombre fue asesinado a balazos este lunes 2 de febrero en Guanacaste.

Los hechos se dieron cerca de un bar en Belén de Carrillo.

El hombre fue asesinado a balazos en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Cruz Roja envió una unidad básica a las inmediaciones del bar Las Vegas, donde los socorristas encontraron a la víctima dentro de un vehículo, con múltiples impactos de bala.

Tras la valoración, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Minutos después, al sitio se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública, quienes acordonaron la escena, así como agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargados de la recolección de indicios balísticos y del levantamiento del cuerpo.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido.