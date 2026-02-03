Sucesos

Tiroteo contra carro deja a un hombre fallecido en Carillo

Socorristas atendieron la emergencia, pero el hombre ya no presentaba signos vitales

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un hombre fue asesinado a balazos este lunes 2 de febrero en Guanacaste.

Los hechos se dieron cerca de un bar en Belén de Carrillo.

Allanamientos en Guápiles
El hombre fue asesinado a balazos en Guanacaste. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La Cruz Roja envió una unidad básica a las inmediaciones del bar Las Vegas, donde los socorristas encontraron a la víctima dentro de un vehículo, con múltiples impactos de bala.

Tras la valoración, se confirmó que el hombre ya no presentaba signos vitales.

LEA MÁS: Conductor de bus se siente mal y colisiona contra pared de tienda en Guadalupe

Minutos después, al sitio se hicieron presentes oficiales de la Fuerza Pública, quienes acordonaron la escena, así como agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), encargados de la recolección de indicios balísticos y del levantamiento del cuerpo.

Por el momento, se desconoce la identidad del fallecido.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
guanacastebelén de carrilloaccidentechoquetiroteo
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.