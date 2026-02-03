Sucesos

Conductor de bus se siente mal y colisiona contra pared de tienda en Guadalupe

El autobús de la ruta Mozotal–El Alto impactó un local cerca de la iglesia católica de Guadalupe

EscucharEscuchar
Por Silvia Coto

Un bus de la ruta Mozotal–El Alto colisionó la tarde de este lunes contra la pared de una tienda, en Guadalupe de Goicoechea.

El accidente ocurrió al costado norte de la iglesia católica.

Según información de testigos, el conductor del bus habría comenzado a sentirse mal, por lo que intentó orillarse; sin embargo, terminó impactando contra la estructura del local comercial.

Un bus chocó contra un local luego de que el conductor se sintió mal
Un bus chocó contra un local luego de que el conductor se sintió mal (cortesía/cortesía)

La Cruz Roja atendió en el sitio al conductor y a varias personas afectadas por crisis nerviosa.

Afortunadamente, no se reportaron personas en condición grave ni fue necesario realizar traslados de urgencia.

Las autoridades correspondientes se encargaron de la escena para las diligencias del caso.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
choquebusguadalupeaccidenteiglesia
Silvia Coto

Silvia Coto

Periodista de sucesos y judiciales. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo. Labora en Grupo Nación desde el 2010.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.