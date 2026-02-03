Conductor de bus se siente mal y colisiona contra pared de tienda en Guadalupe

Un bus de la ruta Mozotal–El Alto colisionó la tarde de este lunes contra la pared de una tienda, en Guadalupe de Goicoechea.

El accidente ocurrió al costado norte de la iglesia católica.

Según información de testigos, el conductor del bus habría comenzado a sentirse mal, por lo que intentó orillarse; sin embargo, terminó impactando contra la estructura del local comercial.

Un bus chocó contra un local luego de que el conductor se sintió mal (cortesía/cortesía)

La Cruz Roja atendió en el sitio al conductor y a varias personas afectadas por crisis nerviosa.

Afortunadamente, no se reportaron personas en condición grave ni fue necesario realizar traslados de urgencia.

Las autoridades correspondientes se encargaron de la escena para las diligencias del caso.