Sacerdote costarricense se declara culpable de abuso sexual en Estados Unidos

El sacerdote tico Roberto “Toto” Méndez Esquivel se declaró culpable de un cargo de abuso sexual contra un menor de entre 16 y 17 años ante un tribunal del condado de Canyon, Estados Unidos, informó este miércoles la Diócesis de Boise a través de un comunicado.

El cura Robert Méndez Esquivel es conocido en la iglesia de San Pablo en Nampa, Idaho, como el padre Toto. (Christian Montero/Foto tomada del medio local KTVB)

La audiencia en la que admitió su responsabilidad se realizó el pasado 27 de enero, y como parte de un acuerdo con la Fiscalía, se retiraron otros dos cargos adicionales que enfrentaba el religioso, uno por violación y otro por abuso sexual infantil.

Según documentos judiciales, el acusado admitió haber conocido a la víctima a través de una aplicación y sostuvo actos sexuales con el menor.

Las autoridades señalan que los hechos ocurrieron el 14 de agosto de 2025 en un parque tras un encuentro concertado en esa plataforma digital.

La sentencia para Méndez Esquivel quedó programada para el 1.º de abril de 2026 a la 1:30 p.m.

El sacerdote, originario de Esparza, fue arrestado en agosto de 2025 en Nampa, Idaho, tras las acusaciones en su contra.

Antes de su traslado a Estados Unidos, sirvió como vicario parroquial en comunidades de Monteverde, Quepos y Esparza y, desde 2022, ejercía funciones pastorales en la parroquia San Pablo de Nampa.

La Diócesis de Boise, que supervisa las parroquias católicas en Idaho, ha confirmado la declaración de culpabilidad y señaló que continúa cooperando con el proceso judicial, al tiempo que instó a la comunidad a mantener en oración a todas las personas afectadas por este caso.