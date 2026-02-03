Hombre llegó a las afueras de un bar y allí lo esperaban para matarlo en Santa Cruz

Un hombre de apellido Silva, de 44 años, fue asesinado a balazos la tarde de este lunes 2 de febrero en Belén de Santa Cruz, Guanacaste, luego de llegar hasta las afueras de un bar, donde aparentemente ya lo estaban esperando los pistoleros.

El hecho ocurrió pasadas las 3:50 p. m., cuando Silva llegó en un vehículo. En ese momento, según la versión judicial, sujetos que viajaban en otro carro se bajaron y, apenas lo vieron, le dispararon en múltiples ocasiones, a la víctima no le dio ni tiempo de bajarse.

La víctima recibió impactos de bala en la cabeza y el tórax, heridas que le provocaron la muerte en el sitio. Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga.

El OIJ de Santa Cruz lleva la investigación luego de recibir información por parte de la Fuerza Pública, que atendió inicialmente la escena.

Ataque armado frente a un bar en Guanacaste. Foto: Ilustrativa (Keyna Calderón/Cortesía)

“Silva llegó en un vehículo hasta las afueras de un bar, momento en que, aparentemente, se bajaron sujetos de otro vehículo, quienes en apariencia dispararon en múltiples ocasiones. Los sospechosos se dieron a la fuga”, indicaron en la oficina de prensa del OIJ.

En el lugar, las autoridades decomisaron varios casquillos, los cuales serán analizados como parte del proceso investigativo. El cuerpo fue remitido a la morgue judicial para la respectiva autopsia.

El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y dar con los responsables.