¿Podrá Celso Gamboa despedirse de su hijo de 9 años antes de ser extraditado? Esto decidió Tribunal

Este martes el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José confirmó que el exmagistrado Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, serán extraditados a Estados Unidos.

Los jueces comunicaron la decisión tras resolver cinco recursos de apelación presentados contra la sentencia que el Tribunal de Juicio de San José había dictado con relación a estos procesos de extradición.

En la comunicación enviada por el Poder Judicial, el tribunal también resolvió que, antes de ser enviados a territorio norteamericano, tanto el exmagistrado como Pecho de Rata tendrán un espacio para despedirse de sus hijos menores de edad.

“Asimismo, el Tribunal ordenó al órgano de instancia que facilite un espacio en los tribunales, con las medidas de seguridad y privacidad que correspondan, para que las personas a entregar puedan despedirse de sus hijos e hijas menores de edad que, por esta razón, no han tenido acceso al centro penitenciario en que están recluidos”.

La extradición de Celso Gamboa tardaría varios meses en concretarse. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)

En cuanto a cuándo se realizaría la extradición de Gamboa, esta podría efectuarse hasta mediados de este año por dos temas muy específicos.

“El Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica tendrá el plazo de dos meses desde la comunicación formal de la resolución del TASP (prorrogables a su solicitud y siempre que aún no se hayan finiquitado los procesos internos pendientes contra las citadas personas) para hacer entrega de las promesas indicadas. De no aportarse tales documentos en tiempo, no procederá la entrega de las personas cuya extradición se confirma, pero, en tal caso, Costa Rica deberá juzgarlas, con su legislación, por los hechos imputados.

“El plazo de entrega de las personas, una vez aportadas las promesas, será de dos meses desde que el tribunal de juicio comunique al país requirente que han finalizado, con decisión firme, todos los procesos internos (o cumplido las eventuales penas que llegaren a imponerse por estos) que se siguen contra tales personas”, detallaron los jueces.