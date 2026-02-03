Este es el detalle clave por el que Celso Gamboa sí será extraditado a Estados Unidos y alias Profe no

Un detalle clave fue el que marcó el destino del exmagistrado Celso Gamboa y su extradición a Estados Unidos.

Curiosamente, ese mismo detalle fue el que terminó por salvar a Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe, de ser enviado a territorio norteamericano.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José informó que este martes resolvió los cinco recursos de apelación presentados contra la sentencia que había dictado el Tribunal de Juicio de San José por el tema de la extradición, definiendo así que Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de Rata, serán extraditados a Estados Unidos.

Celso Gamboa será el primer costarricense en ser extraditado a Estados Unidos. Foto: José Cordero

Los mismos jueces destacaron que el proceso de extradición contra Álvarez fue revocado, por lo que no será extraditado y su caso será tramitado en el país por el Ministerio Público.

El detalle que definió los destinos de Gamboa y Álvarez recae en la fecha del miércoles 28 de mayo del 2025, pues ese fue el día en el que la reforma constitucional a la Ley de Extradición entró en vigencia tras su publicación en el diario oficial La Gaceta.

El Tribunal explicó que, en el caso de Profe, los supuestos delitos acusados por el gobierno de los Estados Unidos habrían ocurrido antes de dicha reforma, por lo que este no puede ser incluido en la misma.

Los hechos acusados a Celso Gamboa y Pecho de Rata se habrían extendido hasta después de la reforma. Foto Poder Judicial. (Poder/Los hechos acusados a Celso Gamboa y Pecho de Rata se habrían extendido hasta después de la reforma. Foto Poder Judicial.)

En el caso de Gamboa y Pecho de Rata, los hechos por los que fueron acusados ocurrieron antes del 28 de mayo del 2025, pero se habrían extendido hasta después de esa fecha.

“A dos requeridos (Gamboa y López) se les atribuyeron hechos calificados como delitos continuos o permanentes que empezaron antes de la reforma constitucional y terminaron después de esta, pero al otro (Álvarez) los hechos por los que fue requerido eran, todos, anteriores al cambio constitucional.

Álvarez sería enjuiciado en nuestro país. (OIJ/Se trata de Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, quien es vinculado con las capturas del Operativo Venus.)

“La mayoría del tribunal decidió que la reforma constitucional no podía aplicarse hacia atrás en el tiempo y por eso, a las dos personas cuyos hechos sobrepasaban la fecha clave, se avaló la extradición, no así para el que no, quien debe juzgarse en territorio nacional”, detalló el Tribunal.

De esta forma, el caso de Profe pasará a manos del Ministerio Público, para que dicha entidad presente una acusación en su contra por los presuntos delitos de narcotráfico que habría cometido.