Choque entre carro y bicicleta cobra la vida de señor de 69 años en Sarapiquí

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenarios de mortales accidentes de tránsito, uno de los más recientes ocurrió la noche de este jueves en Sarapiquí.

En ese sitio, un señor de 69 años perdió la vida de forma trágica cuando la bicicleta en la que viajaba, por razones que no son claras, fue impactada por un carro.

Según el reporte de la Cruz Roja, el mortal hecho ocurrió a eso de las 7:10 p.m. en la comunidad de Horquetas de Sarapiquí.

El mortal accidente ocurrió en Horquetas de Sarapiquí.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente, ya no había nada qué hacer por el señor, cuya identidad no se ha dado a conocer.

Además de ese hecho, a las 8:20 p.m. se dio otro accidente, esta vez en Cariari de Pococí, en Limón, donde tres hombres resultaron heridos tras un choque entre dos motocicletas.

La Cruz Roja informó que los heridos fueron trasladados, dos en condición urgente y el tercero en condición crítica, a la clínica de Cariari.

