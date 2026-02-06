Sucesos

Choque entre carro y bicicleta cobra la vida de señor de 69 años en Sarapiquí

El incidente ocurrió la noche de este jueves, informó la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Las carreteras de nuestro país siguen siendo escenarios de mortales accidentes de tránsito, uno de los más recientes ocurrió la noche de este jueves en Sarapiquí.

En ese sitio, un señor de 69 años perdió la vida de forma trágica cuando la bicicleta en la que viajaba, por razones que no son claras, fue impactada por un carro.

LEA MÁS: OIJ detiene en Pavas a uno de los hombres de confianza del supuesto líder narco alias “Sobrino”

Según el reporte de la Cruz Roja, el mortal hecho ocurrió a eso de las 7:10 p.m. en la comunidad de Horquetas de Sarapiquí.

carro OIJ morguera
El mortal accidente ocurrió en Horquetas de Sarapiquí.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar del accidente, ya no había nada qué hacer por el señor, cuya identidad no se ha dado a conocer.

LEA MÁS: Clínica rompe el silencio tras allanamientos del OIJ por muerte de dos mujeres tras cirugías estéticas

Además de ese hecho, a las 8:20 p.m. se dio otro accidente, esta vez en Cariari de Pococí, en Limón, donde tres hombres resultaron heridos tras un choque entre dos motocicletas.

La Cruz Roja informó que los heridos fueron trasladados, dos en condición urgente y el tercero en condición crítica, a la clínica de Cariari.

LEA MÁS: Informes confidenciales delataron laboratorio de marihuana dentro de lujosa casa alquilada en Grecia

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
señor fallecido choqueFallecido accidente Sarapiquí
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.