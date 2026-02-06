Sucesos

Terrible choque entre moto y vagoneta deja a una mujer de 18 años fallecida en Cartago

Tragedia ocurrió la tarde de este viernes en Cartago cuando la víctima, al parecer, iba rayando y perdió el control al caer a la calle

Por Alejandra Morales

Una escena desgarradora quedó captada la tarde de este viernes 6 de febrero en Cartago, luego de un violento accidente de tránsito entre una vagoneta y una motocicleta.

El impacto fue tan fuerte que una muchacha, de tan solo 18 años, perdió la vida en el sitio; la identidad de ella no ha trascendido, en apariencia era la que manejaba la moto.

En la oficina de prensa del OIJ dijeron que, en apariencia, la mujer intentó hacer un adelantamiento cuando perdió el control y cayó sobre la calle, en el momento que pasaba la vagoneta.

08/11/2024/ MOPT habilita primera etapa de intercambio de Taras. Quedó en servicio el nivel superior del viaducto que permite la circulación sin detenerse entre Cartago y la autopista Florencio del Castillo y viceversa / Foto John Durán
Tragedia ocurrió la tarde de este viernes en Cartago cuando la víctima al parecer iba rayando y perdió el control al caer a la calle. Foto: John Durán/Ilustrativa (JOHN DURAN)

Un hombre sobrevivió al golpe y él estaba hincado, llorando y quizás avisando de lo ocurrido por teléfono, frente al cuerpo de la víctima; a metros de ellos estaba la vagoneta involucrada en la tragedia.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a las 3:08 p. m. en San Nicolás, Cartago, cerca de la rotonda de Taras, donde continúan los trabajos de la ampliación de esta carretera.

Los cruzrojistas confirmaron el fallecimiento y agentes del OIJ realizan el levantamiento del cuerpo.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron este fatal accidente, que enluta a una familia.

accidente de moto y vagonetamujer motociclista muere al caer y ser atropellada por vagonetaCartago
