Vea la desgarradora carta que una niña le escribió a su papá asesinado en robo de un carro

Una pequeña niña de apenas 8 años le escribe cartas con dibujos a su papá, quien fue asesinado por unos desalmados para robarle el carro.

La pequeña cree en su corazón que su padre puede leerlas desde el cielo.

Así lo contó a La Teja Darling Ruiz, tía de la menor y hermana de Jimmy Ruiz Rivas, de 37 años, quien el 21 de noviembre de 2024 fue asesinado en Liberia por unos sujetos que le robaron el carro que había comprado hace menos de un mes para trabajar como chofer de Didi.

Jimmy era padre de tres niñas de 8, 5 y un añito, así como de una jovencita de 11 años que no era su hija biológica, pero que él la amaba como si lo fuese.

Jimmy Ruiz es recordado como un padre muy amoroso. Foto cortesía Darling Ruiz.

“La niña de ocho añitos hace dibujos donde sale con su papá y sus hermanitas, escribe que siempre va a amar a su papá. Ellas siempre fueron muy pegadas a él, porque era un papá muy bueno y responsable”.

Darling le facilitó a este medio una de las cartas hechas por la pequeña, la cual le dejaría el corazón hecho un puño a cualquiera. En la carta la niña escribió: “Te amo, papá. Yo sé que no pasaste un día conmigo, pero yo te amo y mis hermanas”.

Además, en esa carta se dibujó junto a sus hermanas alrededor de la tumba de su papá, mientras que a Jimmy lo dibujó como si fuera un ángel que las veía desde el cielo.

La tragedia que tiene a esta familia con el corazón hecho pedazos se descubrió a eso de las 2 a. m. del viernes 22 de noviembre del 2024, cuando el cuerpo de Jimmy fue encontrado con múltiples golpes sobre la vía pública a un kilómetro de la entrada a San Rafael de Liberia.

Esta es la carta que la chiquita le escribió a su papá. Foto cortesía Darling Ruiz. (cortesía/Foto cortesía Darling Ruiz.)

La noche anterior, Ruiz, quien trabajaba como supervisor en una empresa de marketing, había salido de su casa a trabajar como chofer de la app Didi, para así ganarse un dinero extra para su hogar.

En cuanto al carro de Jimmy, el cual tenía menos de un mes de haberlo adquirido, este fue recuperado en Cañas, localidad en la que el 22 de noviembre el OIJ detuvo a un hombre apellidado Badilla como sospechoso del crimen, quien poco después fue dejado en libertad con medidas cautelares.