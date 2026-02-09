Motociclista al que dieron por muerto y “resucitó” cuenta por primera vez el milagro que experimentó

Como un verdadero milagro, esa es la única forma de describir lo que ocurrió con Rodrigo Sandí, el joven motociclista que fue dado por muerto en un accidente de tránsito en Heredia y que “resucitó” instantes después.

El caso de Rodrigo causó sorpresa en todo el país, pues en un inicio, personal de la Cruz Roja determinó que no presentaba signos vitales; incluso, lo taparon con una sábana blanca, pero, de un momento a otro, el motociclista se movió y se confirmó que estaba vivo.

Las sorprendentes imágenes quedaron grabadas por Noticias Repretel, que en ese momento informaba en vivo sobre el accidente que había ocurrido.

Más de ocho meses han pasado desde ese día y, por medio de una entrevista exclusiva con La Teja, Rodrigo decidió contar el milagro que experimentó.

“Lo veo como un milagro, no hay otra explicación. Dios sabe por qué hace las cosas; al final de cuentas, Dios sabe cómo acomodar todo, y eso del accidente me ha servido un montón para ayudar a otras personas que, tal vez, consideran que están muy mal y yo les doy otra perspectiva de que todo va a estar bien”, dijo Sandí.

Rodrigo explicó que él hizo todo lo posible por tratar de esquivar el hueco. Foto cortesía Rodrigo Sandí. (Rodrigo Sandí/Foto cortesía Rodrigo Sandí.)

Ese accidente, que marcó para siempre la vida de Rodrigo, ocurrió la mañana del martes 8 de julio del 2025 en La Valencia de Heredia, cuando Sandí viajaba en motocicleta junto con una mujer, quien también resultó herida, pero de igual forma logró sobrevivir al incidente.

Por su parte, en aquel entonces la Cruz Roja aclaró que en la primera valoración médica a Sandí este no presentaba signos vitales, pero esto no quiere decir que haya sido declarado fallecido en la escena.

Cuenta su versión

En aquel momento, las autoridades no dieron una versión clara de cómo había ocurrido el aparatoso accidente; sin embargo, trascendió que todo habría sido debido a un enorme hueco que se encontraba en el carril por el que circulaba Sandí. En la entrevista con este medio, Rodrigo contó lo que realmente sucedió ese día.

“Yo tenía muchos años de andar en motocicleta, corría en motocross y en moto velocidad, entonces tenía mucha experiencia. Mi accidente no se dio por andar de imprudente; se dio por el hueco que estaba en la calle y abarcaba casi todo el carril.

“Lo que pasó es que yo iba hacia la curva donde estaba el hueco, venía un camión muy rápido sobre la línea amarilla, no había espacio y él (conductor del camión) tampoco tenía espacio para verme, porque es una curva complicada. Yo traté de hacer lo mejor que pude, pero siempre me rozó el camión”, explicó.

Las motociclista siempre formaron parte de la vida de Rodrigo. Foto cortesía Rodrigo Sandí. (Rodrigo Sandí/Foto cortesía Rodrigo Sandí.)

Sandí contó que tras el accidente se le apagaron las luces y no supo nada más. “Trabajaba en un taller de motos que tenía, pero ese día iba para la empresa a la que iba a entrar a trabajar; realmente, fue muy sin gracia, porque cuando ya me habían contratado como instalador deGPS, sucedió el accidente”.

Días en coma

Tras haber “resucitado” en el lugar del accidente, Rodrigo fue llevado de emergencia al hospital San Vicente de Paul, en Heredia, donde pasó, aproximadamente, seis días en coma. Según recordó, despertó dos días antes de cumplir años.

“Yo vi unas fotos y lo que puedo decir es que realmente estaba fallecido, porque no solo me había golpeado, tuve una lesión grave en el brazo, una hemorragia en el estómago, el hígado lacerado, el bazo reventado y un hematoma en un pulmón, entonces el cuerpo entró en paro y nada que hacer”.

Sandí agregó que aún no sabe qué fue lo que lo devolvió a la vida, pero ahora está seguro de que Dios tiene un propósito para él.

“Más bien yo siento que por alguna razón estoy acá y por dicha ‘reviví’ solito, porque dicen que, tal vez, algún espasmo o algo así pudo activarme el corazón”.

Graves secuelas

Lamentablemente, ese accidente le dejó graves secuelas a Rodrigo, la principal de estas en su brazo izquierdo.

“Tengo una lesión en el brazo izquierdo, que es como que se desconectó el brazo del cerebro, entonces el brazo no me funciona y no se sabe si va a servir. No se sabe si habrá posibilidad de recuperación, pero ahí voy haciendo mi mejor esfuerzo; lo bueno es que yo iba para el trabajo, entonces estoy asegurado por riesgos del trabajo”, destacó.

Una de las lesiones más graves que sufrió Rodrigo fue en su brazo izquierdo. Foto cortesía Rodrigo Sandí. (Rodrigo Sandí/Foto cortesía Rodrigo Sandí.)

Sandí explicó que desde siempre ha sido un apasionado de las motos y una de las cosas que más le duele es que, posiblemente, no podrá volver a manejar una de nuevo.

Ahora su meta es tratar de comprarse un carro, pero es complicado por la situación económica que enfrenta debido a su incapacidad.

“Sí me siento afectado, porque en el accidente me golpeé la cabeza y tuve el cerebro inflamado, y yo siento que después de eso no soy el mismo. Gracias a Dios, la parte cognitiva está bien, pero lo que es la concentración y acordarme de las cosas me cuesta mucho. Perfecto no estoy, pero estoy muy bien, gracias a Dios”.

Pese a las dificultades que afronta, Sandí explicó que se sigue esforzando para salir adelante y mucha de esa fuerza la ha obtenido del apoyo de sus seres queridos.

En cuanto a si tomará alguna acción legal por lo sucedido el día del accidente, Rodrigo dijo que, de momento, prefería no referirse al tema.