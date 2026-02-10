Ganadero de 75 años caminó más de 4 horas para pedir ayuda luego de que jóvenes fallaron al tratar de ejecutarlo

Una violenta banda conformada por jóvenes estaría sembrando el terror en Belén de Carrillo, Guanacaste, pues supuestamente pasaron de cometer asaltos a perpetrar macabros crímenes, como el de un taxista informal que fue quemado dentro de su propio carro.

Los sospechosos también son vinculados con el caso de un ganadero, de 75 años, al que habrían tratado de ejecutar a balazos y quien tuvo que caminar más de 4 horas para pedir ayuda. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer los casos con los que son vinculados estos jóvenes, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aportar información confidencial que permita su captura.

LEA MÁS: Techo sale volando por fuertes vientos y deja a un hombre gravemente herido en Grecia

Asesinado y quemado

El primer hecho con el que se les vincula ocurrió el domingo 6 de julio del 2025 a eso de las 9:30 p.m., específicamente 300 metros norte del cementerio de Belén en Carrillo, cuando habrían acabado con la vida de un taxista informal apellidado Navarrete, de 56 años.

El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de su propio carro . Foto OIJ. (OIJ/El cuerpo calcinado de Navarrete fue encontrado dentro de este carro. Foto OIJ.)

“Ese día la víctima recibió una llamada de una mujer, la cual al parecer le solicitó un servicio en la comunidad de Belén de Carrillo. Navarrete se desplazó al sitio acordado, siendo que una vez ahí fue abordado por al menos cuatro sujetos, quienes lo llevaron hasta Río Belén, sitio donde le dispararon en varias ocasiones e incendiaron el carro con este hombre fallecido dentro”, detalló el OIJ.

La banda es sospechosa de cometer un hecho muy similar el jueves 28 de agosto de 2025, cuando otro taxista informal apellidado Angulo, de 48 años, fue contactado por una mujer que le pidió un servicio en esa misma comunidad. Entonces fue sorprendido por cuatro sujetos, quienes presuntamente lo golpearon de forma violenta para despojarlo del dinero en efectivo.

LEA MÁS: Sicarios asesinaron a joven inocente al no encontrar al familiar que buscaban

Ganadero vivió pesadilla

El otro caso con el que se relaciona al grupo es el intento de homicidio de un ganadero apellidado Méndez, de 75 años, quien fue sorprendido por los sujetos cuando se encontraba dentro de su finca ordeñando.

“Fue abordado por varios hombres, quienes en apariencia lo amenazaron con arma de fuego, lo privaron de libertad y se lo llevaron en su carro pickup marca Hilux hasta un cultivo de caña, donde al parecer accionaron un arma de fuego en su contra; sin embargo, la misma no funcionó y no lo pudieron herir, por lo que lo dejaron ahí y se dieron a la fuga”, detalló el OIJ.

LEA MÁS: Clienta de gimnasio donde ocurrió asesinato en Cartago narra cómo el crimen le arrebató el sueño y la paz

Méndez caminó alrededor de 4 horas hasta llegar al centro de Belén donde pidió ayuda. Además de esos casos, la banda es investigada por otros hechos donde atacaron a dos motociclistas para robarles sus vehículos.

Si usted tiene información sobre los sospechosos, puede contactar al OIJ a la línea 800-8000-645 o al WhatsApp 8800-0645.