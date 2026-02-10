Sucesos

Techo sale volando por fuertes vientos y deja a un hombre gravemente herido en Grecia

Estructura cedió en medio de las ráfagas y la víctima fue llevada de urgencia al hospital

Por Alejandra Morales

Un hombre sufrió fuertes golpes luego de que parte del techo de una estructura se desprendiera debido a los fuertes vientos que afectan al país. El incidente ocurrió en el centro de Grecia.

La estructura colapsada impactó directamente a la víctima, quien fue atendida por la Cruz Roja, que la llevó en condición urgente al Hospital de Grecia, donde permanece bajo atención médica.

Techo sale volando por fuertes vientos en Grecia y golpean a un hombre que quedó grave. Foto: Accidentes en Occidente
Las autoridades señalaron que los fuertes vientos continúan representando un riesgo, especialmente para estructuras livianas o en mal estado, por lo que reiteraron el llamado a extremar precauciones.

Recomendaciones ante fuertes vientos

Las autoridades recomiendan asegurar techos, rótulos y objetos sueltos; evitar permanecer cerca de estructuras inestables, árboles o tendidos eléctricos y reportar cualquier situación de riesgo a los cuerpos de emergencia.

