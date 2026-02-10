Techo sale volando por fuertes vientos y deja a un hombre gravemente herido en Grecia

Un hombre sufrió fuertes golpes luego de que parte del techo de una estructura se desprendiera debido a los fuertes vientos que afectan al país. El incidente ocurrió en el centro de Grecia.
La estructura colapsada impactó directamente a la víctima, quien fue atendida por la Cruz Roja, que la llevó en condición urgente al Hospital de Grecia, donde permanece bajo atención médica.
Las autoridades señalaron que los fuertes vientos continúan representando un riesgo, especialmente para estructuras livianas o en mal estado, por lo que reiteraron el llamado a extremar precauciones.
Recomendaciones ante fuertes vientos
Las autoridades recomiendan asegurar techos, rótulos y objetos sueltos; evitar permanecer cerca de estructuras inestables, árboles o tendidos eléctricos y reportar cualquier situación de riesgo a los cuerpos de emergencia.