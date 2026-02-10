Balacera interrumpe partido en Tamarindo y deja cuatro heridos, incluida una menor de 13 años

Una balacera ocurrida la noche de este lunes dejó cuatro personas heridas, entre ellas una menor de 13 años, en Guanacaste.

Los hechos ocurrieron en Linderos, en Tamarindo de Santa Cruz, Guanacaste.

Cuatro personas resultaron heridas de gravedad por la balacera. (Diana Mendez.)

Los hechos se registraron pasadas las 10:00 p. m., en vía pública, a un costado de la plaza de fútbol, justo cuando en el lugar se jugaba un partido y varias personas permanecían en los alrededores.

Entre los heridos están una menor de 13 años, con heridas en el abdomen y las piernas. Una mujer de apellido Arrieta, de 36 años, quien sufrió heridas en las manos.

Un hombre de apellido Villarreal, de 57 años, con un roce de bala en el cuello y un hombre de apellido Farrufia, de 25 años, de nacionalidad colombiana, con heridas en la pierna izquierda.

Según la versión preliminar, las víctimas se encontraban al costado de la plaza cuando al menos cuatro hombres, que viajaban en dos motocicletas, llegaron al sitio y dispararon en múltiples ocasiones, hiriendo a las cuatro personas. Tras el ataque, los sospechosos se dieron a la fuga.

Agentes del OIJ de Santa Cruz realizaron el levantamiento de indicios balísticos en la escena y también ubicaron un arma de fuego tipo pistola, la cual fue decomisada para análisis.

Los cuatro heridos fueron trasladados al hospital de Nicoya, donde permanecen bajo atención médica. Mientras tanto, el OIJ mantiene la investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables de este hecho violento.