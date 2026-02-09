Sucesos

Vientos alisios seguirán soplando pese al debilitamiento del empuje frío #14

Empuje frío #14 comienza a perder influencia en el país, pero vientos alisios se mantendrán

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

El empuje frío #14 (EF#14) comenzará a debilitarse a partir de este lunes, por lo que dejará paulatinamente su influencia sobre el país, de acuerdo con las condiciones previstas.

No obstante, se mantendrán los vientos alisios moderados, así como la nubosidad en el Caribe, con lluvias cada vez más ocasionales en esa región.

LEA MÁS: Ruta 32 amanecerá cerrada este lunes por efectos del empuje frío #14

Un empuje frío al norte de la región intensificará los vientos alisios y provocará lluvias dispersas en el Caribe y la zona norte.
El empuje frío #14 comienza a perder influencia en el país, pero los vientos alisios se mantendrán. Foto: Archivo (Canva/Canva)

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos, especialmente en zonas donde persisten condiciones de viento y nubes.

LEA MÁS: Madre que fue descuartizada y enterrada por su pareja soñaba con viajar a Estados Unidos y aprender inglés

Costa Rica se mantiene en alerta verde, exceptuando el Pacífico, debido a los efectos de este empuje que ha provocado aguaceros e inundaciones en el Caribe y frío en las montañas de la Gran Área Metropolitana.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
vientos alisiosfríotiempoclima
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.