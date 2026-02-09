Vientos alisios seguirán soplando pese al debilitamiento del empuje frío #14

El empuje frío #14 (EF#14) comenzará a debilitarse a partir de este lunes, por lo que dejará paulatinamente su influencia sobre el país, de acuerdo con las condiciones previstas.

No obstante, se mantendrán los vientos alisios moderados, así como la nubosidad en el Caribe, con lluvias cada vez más ocasionales en esa región.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse atenta a los reportes meteorológicos, especialmente en zonas donde persisten condiciones de viento y nubes.

Costa Rica se mantiene en alerta verde, exceptuando el Pacífico, debido a los efectos de este empuje que ha provocado aguaceros e inundaciones en el Caribe y frío en las montañas de la Gran Área Metropolitana.