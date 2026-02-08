Ruta 32 amanecerá cerrada este lunes por efectos del empuje frío #14

La ruta 32, carretera Braulio Carrillo, que comunica San José con Limón, permanece cerrada desde la tarde del viernes y así continuará este lunes 9 de febrero.

Así lo informó el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT).

“Tras el constante e intenso trabajo en la ruta 32, sector del Zurquí, durante el sábado y domingo, logrando con éxito la remoción de varios derrumbes, las condiciones climáticas, lluviosas en la zona, hacen que el material vuelva a caer o que caiga en nuevos sitios, lo que hace imposible la apertura de la vía este domingo 8 de febrero”, indicaron.

“Se seguirá trabajando en tanto las condiciones lo permitan este domingo y mañana se continuará con las labores”, detallaron en el MOPT.

Condiciones climáticas impiden apertura del paso por el Zurquí. (Cortesía/Cortesía)

Si usted necesita viajar al Caribe, deberá utilizar rutas alternas: por Vara Blanca, para vehículos livianos, y por Bajos de Chilamate–Vuelta de Kooper y Turrialba, para todo tipo de vehículo.

La caída de material en la carretera Braulio Carrillo obligó el cierre la tarde de este viernes 6 de febrero. Foto: Archivo GN (Reiner Montero/Reiner Montero)

De momento, las autoridades no han precisado la hora ni el día en que se podría reabrir la vía, lo que mantiene en incertidumbre a conductores, transportistas y viajeros que dependen de esta ruta para trasladarse entre el Valle Central y el Caribe.

La ruta 32 es una de las carreteras más transitadas del país y, al mismo tiempo, una de las que más cierres registra por deslizamientos, especialmente durante episodios de fuertes lluvias o condiciones climáticas adversas.