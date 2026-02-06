Emergencia en Sixaola: río se desborda y obliga a evacuar a varias familias por empuje frío #14

El desbordamiento del río Sixaola mantiene bajo vigilancia a la Cruz Roja y a los Bomberos, específicamente en la Laguna de Los Taylor.

Los cuerpos de socorro han evacuado a 14 personas, de las cuales ocho son menores de edad, confirmó la Cruz Roja pasadas las 2 p. m. de este viernes 6 de febrero.

Este desbordamiento podría haber sido provocado por las intensas lluvias asociadas al empuje frío #14.

LEA MÁS: CNE declara alerta verde en casi todo el país por efectos de frente frío #14

El desbordamientos del río Sixaola mantiene bajo vigilancia a la Cruz Roja y a los Bomberos, espefícicamente en la Laguna de Los Taylor. Foto: Cruz Roja (Cruz Roja/Cruz Roja)

El personal de emergencia inició su evacuación mediante una panga de Bomberos, con el objetivo de trasladar a las personas afectadas a un lugar seguro.

LEA MÁS: Hospital Nacional de Salud Mental lamenta la muerte de joven que se estrelló contra un árbol

De manera paralela, se mantiene coordinación con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) para la habilitación de un albergue temporal, ante la posibilidad de que las condiciones climáticas continúen deteriorándose.

Costa Rica se mantiene en alerta verde, excepto el Pacífico Central y el Pacífico Sur debido a los efectos de este empuje frío.

Según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), el empuje frío #14 mantendrá sus efectos durante este fin de semana y hasta el lunes 9 de febrero, por lo que las autoridades hacen un llamado a la población a extremar precauciones y mantenerse atenta a los reportes oficiales.