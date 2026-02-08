Madre que fue descuartizada y enterrada por su pareja soñaba con viajar a Estados Unidos y aprender inglés

Juliana Diermissen Noel, de 39 años, nunca había salido de Costa Rica; por eso uno de sus grandes sueños era subirse a un avión junto con su hermana Yuri para viajar a otro país.

Ambas soñaban con conocer Estados Unidos, pues en ese país cuentan con familiares que las iban a recibir con los brazos abiertos. Lamentablemente, ese anhelo no se podrá hacer realidad, pues Juliana fue asesinada en noviembre del 2023 por su pareja, un hombre de apellidos Ramírez Mejía, de 45 años, quien desmembró su cuerpo y luego enterró sus partes en distintos puntos de Pococí.

“Como hermanas teníamos muchos sueños juntas; ese mismo año que ella falleció, habíamos planeado vernos en esa Navidad y compartir juntas. Yo a ella la iba a llevar a pasear, porque como ya había conseguido trabajo, mi idea era ir a conocer otros países, porque nosotros nunca habíamos salido del país”, contó Yuri a La Teja.

LEA MÁS: Fiscal expone la escalofriante forma y las herramientas que habría usado sospechoso para desaparecer el cuerpo de su pareja

El caso de Yuli, como le decían de cariño, volvió a cobrar relevancia esta semana, pues el pasado martes 3 de febrero el Tribunal de Juicio de Pococí dictó la pena máxima contra el hombre apellidado Ramírez.

Según sus familiares, Juliana era víctima de violencia doméstica a manos de su pareja.

Los jueces informaron que Ramírez fue encontrado responsable de un delito de femicidio, por lo que recibió una condena de 35 años de prisión.

Proceso demasiado difícil

Yuri contó que con esa sentencia cerraron de cierta forma uno de los capítulos más difíciles de sus vidas, que se inició con la desaparición de Juliana y el hecho de que el sujeto se había dado a la fuga. Afortunadamente, Ramírez fue detenido el 27 de marzo del 2024, en una finca ganadera en Orotina.

“Fue un proceso demasiado largo, sobre todo para mí como hermana de ella, que fui quien pasé más tiempo con ella y que siempre estuve a su lado desde que nacimos. Ha sido muy duro para nosotros, especialmente para mi mamá. Lo que queríamos es que esto acabara rápido, porque era un gran sufrimiento para nosotros”, dijo Yuri.

En cuanto a la condena contra Ramírez, Diermissen agradeció la decisión de los jueces; sin embargo, en el fondo de su corazón esperaba algo más.

LEA MÁS: Balacera fue el presagio del triple homicidio en Paso Ancho, esto cuentan los vecinos

Restos de Juliana fueron enterrados por el acusado en una bananera de la zona de Pococí.

“Hubiese sido mejor que le dieran más años, pero la pena máxima es esa y no nos queda más que respetar las leyes de acá, pero siento que merecía un castigo mayor, por la forma en que actuó y por todo lo que hizo”.

Para Yuri, el momento más difícil durante el juicio fue cuando tuvo que estar cara a cara con el asesino de su hermana.

“Él está vivo y a nosotros nada ni nadie nos va a devolver a mi hermana, eso es el dolor más grande para nosotros, porque nos hablan de los derechos humanos y demás, pero ¿acaso a ese tipo le importaron los derechos que tenía mi hermana?

“Ahí iremos viendo cómo nos vamos sintiendo conforme pasen los días, pero en mi caso fue demasiado duro, no voy a poder olvidar algo así tan fácilmente, pero ahora que él está ahí (en la cárcel) me siento un poco más tranquila”.

Soñaban con viajar juntas

Yuri siente un enorme pesar en su corazón, pues había muchos sueños y metas que compartía con su hermana, pero por culpa de Ramírez nada de eso se podrá hacer realidad.

“Queríamos ir a Estados Unidos, porque allá tenemos familia. Queríamos ir a conocer, aprender a hablar inglés y muchas más cosas”.

El crimen ocurrió en la casa en la que vivía la pareja.

LEA MÁS: Un paseo común terminó en pesadilla tras hallar huesos humanos en una bolsa

También contó que otro de los sueños que compartían era el de construir juntas una casa muy grande a la que se pudieran ir a vivir con todos sus hijos.

Diermissen terminó haciendo un llamado para las mujeres que se encuentran viviendo situaciones de violencia, como la que terminó cobrando la vida de Juliana, para que se cuiden y rompan ese ciclo de abuso lo antes posible.

“Ojalá que muchas mujeres se agarren de todo esto, que si son víctimas salgan de ahí, que no esperen a que esas personas intenten matarlas.

“Yo pasé por algo así y comprendo la situación en la que estaba mi hermana, porque yo pasé siete años así, como metida en una burbuja de la que no podía salir. Yo lo logré, lamentablemente mi hermana no, pero ojalá que otras mujeres sí puedan hacerlo”.