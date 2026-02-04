Sucesos

Un paseo común terminó en pesadilla tras hallar huesos humanos en una bolsa

Doble hallazgo de restos humanos estremece a comunidades de Santa Cruz, Guanacaste

EscucharEscuchar
Por Alejandra Morales

Un hombre perdió por completo la tranquilidad mientras caminaba por un sector de Huacas de Santa Cruz, en Guanacaste, al encontrarse con una escena escalofriante, pues dentro de una bolsa negra de basura había lo que parecían ser huesos humanos.

El hallazgo fue reportado a las autoridades a eso de las 11:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.

“Una persona que caminaba por este lugar observó dentro de una bolsa negra lo que serían huesos humanos; de inmediato, avisó a las autoridades”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ. Agentes se presentaron en la zona para realizar el levantamiento correspondiente.

LEA MÁS: Hallazgo de cuerpo flotando en laguna de Matina conmociona a la comunidad

Doble hallazgo de restos humanos estremece a comunidades de Santa Cruz, Guanacaste. Fotografia: Graciela Solis

Los restos óseos fueron llevados al Complejo de Ciencias Forenses, donde tratarán de determinar quién era la víctima, el tiempo que tenían de estar en el sitio y las posibles causas de muerte.

Este caso genera aún más preocupación en el cantón, ya que se trata del segundo hallazgo de un cadáver ocurrido este mismo día en Santa Cruz.

Horas antes, cerca de las 10 a. m., otras personas localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, en la carretera que comunica Lagunilla con San José de la Montaña en Santa Cruz.

LEA MÁS: Amenazas y agresiones: cae sospechoso de préstamos “gota a gota” en Pérez Zeledón

En ese segundo caso, el fuerte mal olor y la presencia de zopilotes alertaron a vecinos de la comunidad, quienes dieron aviso a las autoridades. Ambos hechos permanecen bajo investigación del OIJ para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna relación entre los casos.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
osamenta en Santa Cruz, Guanacastecuerpos hallados en Santa Cruz
Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.