Un paseo común terminó en pesadilla tras hallar huesos humanos en una bolsa

Un hombre perdió por completo la tranquilidad mientras caminaba por un sector de Huacas de Santa Cruz, en Guanacaste, al encontrarse con una escena escalofriante, pues dentro de una bolsa negra de basura había lo que parecían ser huesos humanos.

El hallazgo fue reportado a las autoridades a eso de las 11:30 a. m. de este miércoles 4 de febrero.

“Una persona que caminaba por este lugar observó dentro de una bolsa negra lo que serían huesos humanos; de inmediato, avisó a las autoridades”, confirmaron en la oficina de prensa del OIJ. Agentes se presentaron en la zona para realizar el levantamiento correspondiente.

Doble hallazgo de restos humanos estremece a comunidades de Santa Cruz, Guanacaste. Fotografia: Graciela Solis

Los restos óseos fueron llevados al Complejo de Ciencias Forenses, donde tratarán de determinar quién era la víctima, el tiempo que tenían de estar en el sitio y las posibles causas de muerte.

Este caso genera aún más preocupación en el cantón, ya que se trata del segundo hallazgo de un cadáver ocurrido este mismo día en Santa Cruz.

Horas antes, cerca de las 10 a. m., otras personas localizaron el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición, en la carretera que comunica Lagunilla con San José de la Montaña en Santa Cruz.

En ese segundo caso, el fuerte mal olor y la presencia de zopilotes alertaron a vecinos de la comunidad, quienes dieron aviso a las autoridades. Ambos hechos permanecen bajo investigación del OIJ para esclarecer lo ocurrido y determinar si existe alguna relación entre los casos.