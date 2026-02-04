Hallazgo de cuerpo flotando en laguna de Matina conmociona a la comunidad

El hallazgo de un cuerpo flotando en una laguna fue reportado a este miércoles en Matina.

La alerta se dio a las 12:09 p. m. en Carrandi, Matina de Limón.

Según la información preliminar, personas que se encontraban cerca del lugar observaron el cuerpo y alertaron a las autoridades.

Los vecinos encontraron el cuerpo flotando en una laguna

De forma inicial, se presume que se trataría de un hombre, aunque este dato no ha sido confirmado oficialmente.

Agentes judiciales se mantienen trabajando en el sitio realizando el levantamiento del cuerpo.

Por el momento, se desconocen las causas de la muerte.

El cuerpo será trasladado a la Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia para determinar la identidad y causa del fallecimiento.

El caso permanece en investigación.