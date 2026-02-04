Sucesos

Hallan cuerpo en avanzado estado de descomposición en Lagunilla de Santa Cruz, Guanacaste

El hallazgo se dio la mañana de este martes en Guanacaste

Por Silvia Coto

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado la mañana de este martes en la comunidad de Lagunilla de Santa Cruz, Guanacaste.

El hallazgo se reportó alrededor de las 10 a. m., lo que movilizó a las autoridades policiales y judiciales hasta el sitio.

El cuerpo no ha sido identificado (Silvia Coto)

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Medicatura Forense, donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la identidad, causa y tiempo de muerte.

Por el momento, las autoridades no han brindado mayores detalles sobre el caso, el cual se mantiene bajo investigación.

