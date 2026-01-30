Sucesos

Fiscal expone la escalofriante forma y las herramientas que habría usado sospechoso para desaparecer el cuerpo de su pareja

Juliana Diermissen Noel solo tenía 7 meses de relación con el sospechoso de matarla

Por Alejandra Morales

El horror quedó expuesto en una de las salas de juicio del Tribunal de Pococí, cuando el fiscal Luis Grijalba describió las herramientas y la manera que habría utilizado un peón agrícola de apellidos Ramírez Mejía, de 45 años, para supuestamente matar a su pareja Juliana Diermissen Noel, de 39 años.

La pareja, en apariencia, tenía siete meses de relación.

El representante del Ministerio Público pidió 50 años de cárcel por este femicidio que dejó sumida en el dolor a una familia.

“Le cortó brazos y piernas mediante el uso de una sierra, o de un hacha o machete, o de algo filoso, o la combinación de cualquiera de estas herramientas para deshacerse del cuerpo”, dijo Grijalba.

Juliana Diermissen Noel fue asesinada, al parecer, por quien era su pareja.

Este juicio contó con 19 testigos y la sentencia será dictada el próximo miércoles 4 de febrero, a las 9 a.m.

La víctima fue vista por última vez el 29 de octubre del 2023 y sus restos fueron hallados la mañana del lunes 1° de abril del 2024, en una finca bananera en Mata de Limón, en Roxana de Pococí, enterrada dentro de una bananera.

Ramírez estuvo en fuga y fue detenido el 27 de marzo del 2024, en una finca ganadera en Orotina.

