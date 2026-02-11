Sucesos

Una mañana de desdicha despertó a Zaragoza de Palmares y provocó gran dolor a la familia de una mujer

Matan a una mujer a puñaladas en Zaragoza de Palmares

Por Alejandra Morales

Los vecinos de Zaragoza de Palmares amanecieron con una noticia devastadora tras confirmarse el homicidio de una mujer de la comunidad, quien fue atacada a puñaladas.

La alerta fue recibida por la Cruz Roja Costarricense a las 4:24 a.m. de este miércoles 11 de febrero. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales.

De múltiples puñaladas matan a una mujer en Zaragoza de Palmares. Foto: Ilustrativa (Diana Méndez)

“Mujer adulta con heridas en múltiples partes del cuerpo por puñal, la misma sin signos vitales en el lugar”, detallaron en el reporte preliminar de la Benemérita.

El caso quedó ahora en manos de los agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quienes deberán esclarecer las circunstancias del crimen y dar con el o los responsables de este hecho que enluta a la comunidad.

