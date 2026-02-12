Exmodelo sospechosa de lavar dinero ya había sido detenida por otro grave delito, pero fue dejada en libertad

La exmodelo apellidada Cabrera Palma, de 35 años, quien fue detenida este miércoles como sospechosa de lavar dinero, al parecer, mediante la venta de carros de alta gama y una estética, años atrás había caído en manos de las autoridades por otro grave delito.

En septiembre del 2021, Cabrera, quien también es exfuncionaria de un banco estatal, fue detenida por el OIJ junto con su hermanastro y otra mujer, pues eran investigados como sospechosos de formar parte de un grupo que, al parecer, se dedicaba a prostituir mujeres.

Incluso, las autoridades llegaron a señalar a Cabrera como la líder de ese grupo, el cual, en apariencia, con las ganancias de la prostitución adquirió carros y propiedades.

Esta es la segunda vez que la exmodelo cae en manos de las autoridades. (Instagram/Esta es la segunda vez que la exmodelo cae en manos de las autoridades.)

El hermanastro de la exmodelo, apellidado Bolandi Cabrera, según las autoridades, era su mano derecha en la administración del ilícito negocio y junto con ellos, supuestamente, colaboraba otra mujer apellidada Valverde Solano.

“Contactaban a mujeres mediante redes sociales, alquilaban viviendas donde las contratadas prestaban servicios sexuales”, informó el OIJ en aquel entonces.

En una casa que funcionaba como sala de masajes, las autoridades hallaron a siete mujeres.

“Había lencería para publicitar a las mujeres, celulares, documentación relacionada con la comercialización del negocio por medios electrónicos y otras cosas de interés para relacionarlos como sospechosos de legitimación de capitales (lavado de dinero)”, agregó el OIJ.

Cabrera fue detenida este miércoles como sospechosa de legitimación de capitales. (OIJ/Cortesía)

Poco después de las capturas se dio a conocer que los tres fueron dejados en libertad con medidas cautelares, como arresto domiciliario con monitoreo electrónico.

Este miércoles, tras la nueva detención de Cabrera, el OIJ reveló que durante la primera investigación descubrieron que ella y su pareja, Cristhian Jiménez Vargas, alias Fila, quien fue asesinado en mayo del 2021, habían incursionado en el negocio de la droga, por lo que, al aumentar sus ganancias, empezaron a buscar más formas de legitimar el dinero.