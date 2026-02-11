Dueño de gimnasio donde hombre fue asesinado: “No nos echen las culpas, no fallamos en nada”

Jorge Jiménez Zamora, dueño de la cadena de gimnasios Vitafuerte Fitness Center, dio un contundente mensaje luego del hecho de violencia que se dio en su local en Cartago, donde un sicario acribilló a uno de los clientes que estaba ejercitándose.

Por medio de un video publicado en la página de Facebook de dicha cadena de gimnasios, Jiménez se refirió a lo sucedido y aseguró que ellos no tienen la culpa del lamentable crimen ocurrido la noche del pasado lunes.

“No es lo mismo hace 26 años a hoy en día, la inseguridad es increíble. Por eso les digo, no nos echen las culpas, no fallamos en nada, si ustedes ven los videos, que ya los habrán visto, al asesino le tomó únicamente treinta segundos desde que entró, mató y salió. No se podía hacer nada y cualquiera de nuestros empleados o cualquier persona del gimnasio que lo quisiera parar su vida iba a estar en peligro”, destacó Jiménez.

También señaló que muchas personas han estado criticando el negocio ante lo sucedido, obviando que el verdadero problema de inseguridad se vive en todos los lugares del país.

“Como les digo a todos aquellos que sin saber dicen cosas inapropiadas, está fuera del alcance de Vitafuerte, está fuera del alcance de un centro comercial, está fuera del alcance de cualquier lugar, vean los videos, vean los hechos como sucedieron”, agregó.

Jiménez explicó que tiene cerca de 33 años de estar viviendo fuera del país y aseguró que últimamente de lo que más se habla es de los problemas de violencia en Costa Rica.

En su mensaje aprovechó para decir que en la cadena de gimnasios están tomando nuevas medidas de seguridad para impedir que personas desconocidas ingresen a los locales.

En cuanto al crimen, el OIJ identificó a la víctima como Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”, quien tenía antecedentes policiales. Al parecer, la muerte de Saya estaría relacionada con las disputas que existen entre grupos criminales de Cartago.