Detienen a hombre que tuvo a muchacho de 18 años retenido en casa y que falló al tratar de ejecutarlo

Un hombre apellidado Sandí, de 33 años, fue detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de tratar de matar a balazos a un muchacho, al que también tuvo retenido dentro de una casa.

La captura del sospechoso se dio por medio de dos allanamientos que los agentes de la Sección de Delitos Contra la Integridad Física y Tránsito del OIJ ejecutaron la mañana de este miércoles en el sector de Tirrases de Curridabat.

De acuerdo con el informe de la Policía Judicial, Sandí es investigado por un presunto delito de tentativa de homicidio en perjuicio de un joven apellidado Salas, de 18 años, ocurrido el pasado 9 de febrero en esa misma comunidad josefina.

“Según la información preliminar que se maneja, los hechos ocurrieron cuando, al parecer, el ahora detenido participó con otras personas en la privación de libertad del muchacho de 18 años, siendo que lo mantuvieron retenido entre dos o tres horas en una vivienda en esa misma localidad”.

Sandí fue detenido este miércoles en Tirrases de Curridabat. Foto OIJ. (OIJ/Sandí fue detenido este miércoles en Tirrases de Curridabat. Foto OIJ.)

Pasadas las horas, los sujetos tomaron la decisión de sacar a Salas de la vivienda, no para liberarlo, sino para ejecutarlo a balazos en plena calle.

Al parecer, los delincuentes le dispararon en múltiples ocasiones al joven, pero milagrosamente este sobrevivió al ataque y fue llevado de emergencia a un centro médico en San José.

La Policía Judicial destacó que la investigación sigue abierta para identificar a los demás sospechosos que participaron en el ataque.