Sucesos

Confirman que habitante de la calle murió por hipotermia en el Hospital San Juan de Dios

El centro médico confirmó que el hombre presentaba un diagnostico de hipotermia

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo y Alejandra Morales

El fuerte frío que ha predominado durante los últimos días, a consecuencia del paso de varios frentes fríos, ya cobró una víctima mortal en nuestro país.

Así lo confirmó el Hospital San Juan de Dios, el cual informó que se trata de un habitante de calle, quien llegó hasta ese centro médico con afectaciones asociadas a las bajas temperaturas.

LEA MÁS: Mujer de 41 años sufrió brutal crimen en Palmares: recibió 24 puñaladas y sospechoso de 18 años se entregó

El hombre falleció en el Hospital San Juan de Dios. Foto Archivo. (Rafael PACHECO GRANADOS)

LEA MÁS: Dos mujeres recibieron una millonada por estafa y aun así no pisarán la cárcel

“Para este 2026 se registra la atención de un paciente con diagnóstico de hipotermia. El paciente era habitante de calle e ingresó al servicio de emergencias el 1.° de febrero; lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, falleció a las pocas horas de haber ingresado a este hospital”, explicó el doctor Miguel Ángel Villalobos, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios.

LEA MÁS: Dueño de gimnasio donde hombre fue asesinado: “No nos echen las culpas, no fallamos en nada”

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

Los frentes fríos que han afectado al país durante las últimas semanas han provocado temperaturas muy bajas, principalmente en zonas altas, como el cerro de la Muerte, donde el pasado sábado se registraron 4 grados centígrados.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Frente fríoFallecido fríoFallecido hipotermia
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

Alejandra Morales

Alejandra Morales

Bachillerato en Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y licenciada en Comunicación de Mercadeo en la UAM. Con experiencia en temas de sucesos y judiciales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.