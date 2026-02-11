Confirman que habitante de la calle murió por hipotermia en el Hospital San Juan de Dios

El fuerte frío que ha predominado durante los últimos días, a consecuencia del paso de varios frentes fríos, ya cobró una víctima mortal en nuestro país.

Así lo confirmó el Hospital San Juan de Dios, el cual informó que se trata de un habitante de calle, quien llegó hasta ese centro médico con afectaciones asociadas a las bajas temperaturas.

El hombre falleció en el Hospital San Juan de Dios. Foto Archivo. (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Para este 2026 se registra la atención de un paciente con diagnóstico de hipotermia. El paciente era habitante de calle e ingresó al servicio de emergencias el 1.° de febrero; lamentablemente, a pesar de los esfuerzos realizados, falleció a las pocas horas de haber ingresado a este hospital”, explicó el doctor Miguel Ángel Villalobos, jefe del Servicio de Emergencias del Hospital San Juan de Dios.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad del ahora fallecido.

Los frentes fríos que han afectado al país durante las últimas semanas han provocado temperaturas muy bajas, principalmente en zonas altas, como el cerro de la Muerte, donde el pasado sábado se registraron 4 grados centígrados.