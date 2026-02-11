Mujer de 41 años sufrió brutal crimen en Palmares: recibió 24 puñaladas y sospechoso de 18 años se entregó

Los vecinos de Zaragoza de Palmares amanecieron con una noticia devastadora tras confirmarse el homicidio de una mujer de la comunidad, quien fue atacada a puñaladas.

La víctima fue identificada como Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, quien era madre de un muchacho de 25 años y de una adolescente que en agosto cumplirá 15 años.

El sospechoso de esta agresión es un joven de apellidos Quesada Villalobos, de 18 años.

“Arroyo presenta múltiples heridas de arma blanca (puñal) en todo el cuerpo, los hechos se dieron cuando esta mujer se encontraba dentro de una vivienda con un joven de 18 años, por razones que no están claras se dio algún tipo de altercado, resultando la mujer fallecida en el sitio”.

“De acuerdo con la versión que se maneja, el hombre de 18 años fue quien dio aviso a las autoridades, se quedó en el sitio, llegó la Fuerza Pública y lo detuvo en el lugar”, detallaron en la oficina de prensa del OIJ.

Karol Arroyo Barrantes, de 41 años, fue asesinada de 41 puñaladas dentro de un apartamento en Zaragoza de Palmares. Foto: Tomada de Tertulias Palmareñas (Tomada de Tertulias Palmareñas/Tomada de Tertulias Palmareñas)

La alerta fue recibida por la Cruz Roja Costarricense a las 4:24 a.m. de este miércoles 11 de febrero. Al llegar al sitio, los socorristas encontraron a la víctima sin signos vitales.

De múltiples puñaladas matan a una mujer en Zaragoza de Palmares. Foto: Ilustrativa (Diana Méndez)

“Mujer adulta con heridas en múltiples partes del cuerpo por puñal, la misma sin signos vitales en el lugar”, detallaron en el reporte preliminar de la Benemérita.

Este hecho sucedió exactamente del supermercado La Chata 150 metros oeste, en unos apartamentos.

Las autoridades investigan si se trata del quinto femicidio que ocurre en Costa Rica en este 2026. De momento continúan investigando estos hechos.