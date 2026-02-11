Dos mujeres recibieron una millonada por estafa y aun así no pisarán la cárcel

Un hombre y dos mujeres fueron condenados por prestarle sus cuentas bancarias a un grupo criminal para recibir dinero robado de una estafa; sin embargo, las dos mujeres seguirán durmiendo en la comodidad de sus camas.

Esto debido a que el Tribunal de Apelación de Sentencia del Tercer Circuito Judicial de Alajuela ordenó que las acusadas cumplieran su condena fuera de prisión.

“En este caso, el Tribunal sustituyó la pena de prisión por arresto domiciliario con monitoreo electrónico a las imputadas. Sin embargo, se les comunicó que, de incumplir con los parámetros establecidos, dicho beneficio podría ser revocado y pasarían a descontar la sentencia a un centro penitenciario”, informó el Ministerio Público.

La Fiscalía Adjunta de San Ramón dio a conocer este caso al comunicar que dicho Tribunal declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica de los acusados: un hombre apellidado Jiménez Mendoza y dos mujeres de apellidos Castillo Oporta y Delgado Soto.

Solo el hombre fue enviado a la cárcel. (choochart choochaikupt/iStock)

Al final se confirmó la condena de cinco años contra los tres como responsables de cometer el delito de estafa informática, pero solo el hombre fue enviado a prisión.

En cuanto a los hechos por los que fueron sentenciados, estos ocurrieron en julio del 2019, cuando los tres pusieron sus cuentas bancarias al servicio de un grupo criminal.

“Luego de que los imputados accedieron, el ofendido fue inducido a error por medio de una llamada telefónica, en la cual le hicieron creer que estaba conversando con un funcionario bancario.

“De esa manera consiguieron tener datos sensibles de la víctima y lograron sustraer de sus cuentas un total de ₡5.310.000, los cuales fueron depositados a los acusados.

“La Fiscalía demostró que, una vez que los montos fueron recibidos por los imputados, estos se trasladaron a cajeros automáticos, donde retiraron el dinero”.