Hombre es asesinado de múltiples balazos en San Carlos

La paz que se respiraba la madrugada de este viernes en una tranquila comunidad en San Carlos, Alajuela, fue interrumpida por el estruendo de una balacera, la cual terminó cobrando una vida.

LEA MÁS: Hombre mató por deuda de ₡80 mil en muelle de Puntarenas y recibe 14 años de cárcel

De acuerdo con el reporte de la oficina de prensa de la Cruz Roja, a las 3:07 a.m. de este viernes recibieron la alerta sobre una persona herida por arma de fuego en la localidad de Aguas Zarcas de San Carlos.

La Benemérita despachó una unidad básica al sitio y a su llegada los paramédicos encontraron a un hombre que ya no presentaba signos vitales.

El crimen ocurrió la madrugada de este viernes en Aguas Zarcas. Foto Archivo. (Reiner Montero/Cortesía)

LEA MÁS: Motociclista muere tras chocar contra tráiler en Circunvalación

Según la revisión preliminar del personal paramédico, el ahora fallecido presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el pecho y el estómago.

LEA MÁS: La escena ya se había repetido: nuevo video sacude caso del crimen en gimnasio

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el mortal ataque.