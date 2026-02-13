Sucesos

Hombre es asesinado de múltiples balazos en San Carlos

El violento crimen ocurrió la madrugada de este viernes 13 de febrero

Por Adrián Galeano Calvo

La paz que se respiraba la madrugada de este viernes en una tranquila comunidad en San Carlos, Alajuela, fue interrumpida por el estruendo de una balacera, la cual terminó cobrando una vida.

De acuerdo con el reporte de la oficina de prensa de la Cruz Roja, a las 3:07 a.m. de este viernes recibieron la alerta sobre una persona herida por arma de fuego en la localidad de Aguas Zarcas de San Carlos.

La Benemérita despachó una unidad básica al sitio y a su llegada los paramédicos encontraron a un hombre que ya no presentaba signos vitales.

La escena donde fue hallado el cuerpo quedó custodiaba por Fuerza Pública en el sector de Aguas Zarcas de Matama, Limón. Fotografía:
El crimen ocurrió la madrugada de este viernes en Aguas Zarcas. Foto Archivo. (Reiner Montero/Cortesía)

Según la revisión preliminar del personal paramédico, el ahora fallecido presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el pecho y el estómago.

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni una versión preliminar de cómo habría ocurrido el mortal ataque.

Adrián Galeano Calvo

