La escena ya se había repetido: nuevo video sacude caso del crimen en gimnasio

Un nuevo video de seguridad reveló que la escena del hombre con el casco del asesinato ocurrido el lunes en el gimnasio Vita Fuerte, en Cartago, ya se había registrado meses atrás.

Las imágenes que fueron dadas a conocer por AMPRENSA fueron captadas hace poco más de un año, y muestran a un hombre vestido con ropa oscura y casco negro que ingresa al gimnasio, lo recorre de extremo a extremo.

Un video del año pasado muestra que otro hombre con casco camino por todo el gimnasio donde se dio el crimen. Captura video AM PRENSA (AMPRENSA/Cortesía)

Además, se topa con varias personas y andaba aparentemente buscando a alguien, eso sí, nunca se le vio portar un arma.

Minutos después del recorrido salió sin que la persona que estaba en recepción lo alzará ni a ver.

Al parecer, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) analiza también dicho video.

El reciente hecho de violencia ocurrió en la noche del lunes en el mismo gimnasio ubicado 100 metros al oeste de la Unidad Regional del INA, sobre la calle que comunica Metrocentro con Taras.

La víctima fue identificada por las autoridades como un hombre de apellido Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”, quien recibió varios impactos de arma de fuego en la cara, la espalda y la garganta.

En este caso el pistolero con el casco puesto y el arma en mano recorrió el gimnasio y disparó contra el hombre por la espalda, él se estaba ejercitando.

El caso sigue bajo investigación.