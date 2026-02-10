Identifican a hombre de 34 años asesinado dentro de un gimnasio en Cartago

Un hombre de aproximadamente 34 años falleció la noche de este lunes tras sufrir un ataque armado en el centro de Cartago. Foto: captura de pantalla. (Foto: captura de pantalla. /Foto: captura de pantalla.)

Un nuevo hecho violento sacudió Cartago la noche de este lunes, cuando un hombre fue asesinado a balazos dentro de un gimnasio.

La víctima fue identificada por las autoridades como un hombre de apellido Jeffry Araya, de 34 años, conocido como “Saya”, quien recibió varios impactos de arma de fuego en la cara, la espalda y la garganta.

El ataque ocurrió cerca de las 8 p. m. en un gimnasio ubicado en el sector occidental de la provincia. De acuerdo con la versión preliminar, Araya se encontraba dentro del local cuando un sujeto ingresó al establecimiento portando un casco de motociclista.

Sin mediar muchas palabras, el hombre se acercó hasta donde estaba la víctima y le disparó en múltiples ocasiones. Tras el ataque, el agresor se dio a la fuga. El vecino de San Rafael de Quircot, fue declarado fallecido en el sitio.

Agentes del OIJ de Cartago se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Jeffrey Araya fue la víctima de 34 años. (Jeffrey Araya. /Jeffrey Araya.)

Además, efectuaron una inspección ocular en la escena y recolectaron indicios balísticos que serán analizados en los laboratorios forenses.

De momento, el móvil del homicidio se mantiene en investigación y las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y dar con el presunto responsable.

Aparentemente, el hombre de apellido Araya contaba con antecedentes policiales por distintos delitos.