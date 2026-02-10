Identifican a la pareja asesinada y a los heridos en Cartago

Las autoridades identificaron a la pareja que fue asesinada a balazos y a los dos hombres que resultaron heridos durante el ataque armado ocurrido la madrugada de este martes en Guadalupe de Cartago.

Las víctimas mortales fueron una mujer de apellido Gutiérrez, de 52 años, y un hombre de apellido Navarro, de 31 años, quienes recibieron múltiples impactos de bala en el pecho y la espalda. Ambos fallecieron en el sitio.

El crimen ocurrió a las 12:38 a. m., frente al puente de Los Gemelos, sobre la autopista en Guadalupe de Cartago, el Organismo Investigación Judicial (OIJ) cuando las víctimas viajaban dentro de un vehículo y otro carro les disparó en múltiples ocasiones.

Una pareja fue asesinada a balazos en Cartago

En el mismo ataque resultaron heridos dos hombres: un masculino de apellido Figueroa, de 32 años, con heridas en el abdomen, y otro de apellido Leandro, de 41 años, con heridas en el tórax. Ambos fueron trasladados en condición delicada al Hospital Max Peralta.

Agentes judiciales realizaron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron una gran cantidad de casquillos en la escena, los cuales serán analizados como parte de la investigación para esclarecer el doble homicidio y dar con los responsables.