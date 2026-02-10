Capturan en San Isidro de Heredia a sospechoso del asesinato de Roberto Samcam

Las autoridades capturaron a uno de los sospechosos del asesinato del opositor nicaragüense Roberto Samcam en San Isidro de Heredia, sobre la ruta 32.

Según dijo Reiner Corella, jefe de la Policía Municipal de San Isidro de Heredia a Telenoticias, la detención se dio a la medianoche de este martes, cuando oficiales observaron dos vehículos sospechosos mientras realizaban un patrullaje sobre la ruta 32.

El sospechoso de asesinar a Roberto Sancam fue capturada. (MABEL CALERO/MABEL CALERO)

Uno de los automóviles evadió a la patrulla, mientras que el otro intentó huir en marcha atrás, pero terminó en una cuneta. Los oficiales se acercaron, obligaron a los ocupantes a bajarse del vehículo y durante la revisión detectaron que uno de ellos portaba un arma en la cintura, por lo que procedieron con la detención.

El joven era buscado desde hace meses por el OIJ.

Roberto Samcam, fue asesinado el 19 de junio del año anterior en Moravia.

Samcam fue asesinado a balazos cuando iba a salir de su casa, ubicada en un condominio en Moravia, donde recibió siete impactos de bala, según la investigación.

Posteriormente, la investigación permitió vincular a los sujetos con el homicidio de Samcam. Los imputados de apellidos Chaves Medina, Orozco González y Robles Salas están descontando medidas cautelares.