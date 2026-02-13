Sucesos

Hombre lucha por su vida tras recibir disparo en la cara en Siquirres

El herido también presentaba un disparo en uno de sus brazos

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras haber sido víctima de un ataque a balazos, en el que uno de los disparos lo impactó en la cara.

LEA MÁS: La escena ya se había repetido: nuevo video sacude caso del crimen en gimnasio

De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, a las 4:22 a.m. de este viernes recibieron el reporte de una persona herida por arma de fuego en Siquirres de Limón, específicamente en la comunidad de Germania Dos.

Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
El herido fue llevado a la clínica de Siquirres. Foto: Cruz Roja Costarricense/Archivo.

Al sitio se hicieron presentes paramédicos del comité local de la Cruz Roja, quienes atendieron al herido y lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Siquirres.

LEA MÁS: Esto decidió juez para sospechosos de homicidio de carnicero desaparecido en Turrialba

De acuerdo con el reporte preliminar de los cruzrojistas, el hombre presentaba una herida en su rostro y otro disparo en uno de sus brazos.

LEA MÁS: Hombre es asesinado de múltiples balazos en San Carlos

De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en este ataque.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Hombre baleado SiquirresCruz Roja herido Siquirres
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.