Hombre lucha por su vida tras recibir disparo en la cara en Siquirres

Un hombre se encuentra luchando por su vida en un centro médico tras haber sido víctima de un ataque a balazos, en el que uno de los disparos lo impactó en la cara.
De acuerdo con el informe de la Cruz Roja, a las 4:22 a.m. de este viernes recibieron el reporte de una persona herida por arma de fuego en Siquirres de Limón, específicamente en la comunidad de Germania Dos.
Al sitio se hicieron presentes paramédicos del comité local de la Cruz Roja, quienes atendieron al herido y lo trasladaron en condición crítica a la clínica de Siquirres.
De acuerdo con el reporte preliminar de los cruzrojistas, el hombre presentaba una herida en su rostro y otro disparo en uno de sus brazos.
De momento las autoridades judiciales no han dado a conocer la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en este ataque.