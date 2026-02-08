A una mujer se le cayó el celular en la calle y al intentar recogerlo ocurrió una tragedia

Una tragedia dejó en luto a una familia en Puriscal, luego de que el celular de la víctima cayera al suelo y ella intentara recogerlo.

De acuerdo con la versión del OIJ, la víctima fue identificada con el apellido Madrigal, de 35 años.

La alerta la recibieron pasadas las 12 medianoche en el centro de Santiago de Puriscal.

Lo que parecía una acción rutinaria derivó en una tragedia para la familia de una mujer de apellido Madrigal. Foto Alonso Tenorio/Ilustrativa

“Ella se encontraba a la orilla de la vía pública; en apariencia se le cayó el celular, la misma se agachó a juntarlo y en ese momento perdió el equilibrio, cayendo sobre la calle, y fue golpeada por un vehículo que pasaba por el lugar en ese instante”, informaron en la oficina de prensa judicial.

LEA MÁS: Bajas temperaturas en la GAM: un gesto solidario calentó a quienes viven en la calle

Madrigal fue declarada sin vida en el sitio.

Este caso sigue bajo investigación de los agentes del OIJ para esclarecer con exactitud los hechos.

LEA MÁS: Muchacha que murió en terrible choque entre moto y vagoneta acababa de graduarse del colegio