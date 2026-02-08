Muchacha que murió en terrible choque entre moto y vagoneta acababa de graduarse del colegio

Ashley Cerda Padilla es la jovencita que murió en un terrible accidente en moto en el que se vio involucrada una motocicleta en Cartago.

El Liceo Vicente Lachner Sandoval lamentó la muerte de la muchacha y señalaron que en el 2025 se convirtió en egresada de la institución.

“Estudiante egresada en el 2025 de nuestra institución quien fue parte integral de nuestra comunidad educativa”, señalaron.

La muchacha había cumplido su mayoría de edad en enero anterior.

La tragedia ocurrió la tarde de este viernes 6 de febrero en Cartago, luego de un violento accidente de tránsito entre una vagoneta y una motocicleta.

El impacto fue tan fuerte que una muchacha, de tan solo 18 años, perdió la vida en el sitio.

En la oficina de prensa del OIJ dijeron que, en apariencia, los ocupantes de la moto intentaron hacer un adelantamiento cuando perdió el control y cayeron sobre la calle, en el momento que pasaba la vagoneta.

Tragedia ocurrió la tarde de este viernes en Cartago cuando la víctima al parecer iba rayando y perdió el control al caer a la calle. Foto: John Durán/Ilustrativa (JOHN DURAN)

Un hombre sobrevivió al golpe y él estaba hincado, llorando y quizás avisando de lo ocurrido por teléfono, frente al cuerpo de la víctima; a metros de ellos estaba la vagoneta involucrada en la tragedia.

La Cruz Roja confirmó que recibieron la alerta a las 3:08 p. m. en San Nicolás, Cartago, cerca de la rotonda de Taras, donde continúan los trabajos de la ampliación de esta carretera.

Los cruzrojistas confirmaron el fallecimiento y agentes del OIJ realizan el levantamiento del cuerpo.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias exactas que provocaron este fatal accidente, que enluta a una familia.