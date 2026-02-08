Bajas temperaturas en la GAM: un gesto solidario calentó a quienes viven en la calle

Los días fríos y las lloviznas que han golpeado a los vecinos de las zonas montañosas de la Gran Área Metropolitana y de San José centro también sacaron el lado solidario de muchas personas, al pensar en los más vulnerables, como quienes viven en las calles.

Marcelo Solano, jefe de la Policía Municipal de San José, informó que en las últimas horas entregaron frazadas y espumas para apoyar la atención humanitaria que brinda Chepe Se Baña, especialmente a los adultos mayores que están bajo esta ola de frío.

La organización agregó que también cuentan con un refugio provisional para albergar a estas personas; sin embargo, siguen necesitando ayuda, especialmente alimentos.

“Si usted desea colaborar con almohadas, café, azúcar, galletas, papel higiénico, cloro, desinfectante, bolsas para basura y jabón líquido para manos, puede llevarlo a la Escuela de Arte de Chepe Se Baña, frente a Gasolinera Uno, en Plaza Víquez”, explicaron.

También reciben SINPE al número 8709-4208, a nombre de la Fundación Promundo.

Las personas que desean hacer voluntariado en este proyecto pueden comunicarse al 8708-8911 con Mauricio.

La Municipalidad de Turrialba también habilitó un albergue temporal para las personas que están siendo afectadas por los efectos del empuje frío #14.

De acuerdo con el pronóstico, a partir del lunes, el empuje frío #14 comenzará a debilitarse y perderá gradualmente su influencia; sin embargo, los vientos alisios moderados se mantendrán, así como la nubosidad en el Caribe y lluvias ocasionales.

Los vientos en el Pacífico Norte han estado entre 75 y 100 km/h, mientras que en el Valle Central han estado entre 50 y 75 km/h.

Además, siguen las condiciones nubladas y de lluvias en la zona norte y el Caribe.

