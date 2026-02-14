Dueño de famoso hotel de Puerto Viejo de Limón fue asesinado frente a su pareja

El dueño del Hotel Puerto Viejo fue asesinado dentro de una vivienda en Hone Creek, en Cahuita de Limón, este sábado 14 de febrero.

Kurt Van Dyke fue asesinado en su vivienda. (Facebook/Redes sociales)

El hecho tiene consternada a la comunidad limonense.

La víctima fue identificada como Kurt Van Dyke, de 66 años, quien tenía muchos años de vivir en el Caribe y era un querido empresario.

LEA MÁS: Incendio en restaurante de Jacó fue controlado, pero viento complicó la emergencia

Según las primeras versiones, varios hombres armados irrumpieron en la casa, ubicada frente al Súper Negro.

LEA MÁS: La escena ya se había repetido: nuevo video sacude caso del crimen en gimnasio

En la vivienda también estaba la pareja del hombre de 31 años, los hombres entraron hasta donde ellos estaban.

Ambos fueron amarrados de manos y pies con gasa y fueron agredidos.

A la llegada de las autoridades, Van Dyke fue hallado debajo de una cama, con la cabeza cubierta por una sábana ya fallecido.

Las autoridades encontraron un cuchillo.

LEA MÁS: Incendio en restaurante de Jacó fue controlado, pero viento complicó la emergencia

Los sospechosos huyeron en dos vehículos, uno de ellos sustraído de la vivienda. Se trata de un Hyundai Elantra blanco, modelo 2013, propiedad de la pareja del extranjero.

El caso se encuentra bajo investigación judicial para esclarecer el móvil del homicidio y dar con el paradero de los responsables.