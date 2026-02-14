Incendio en restaurante de Jacó fue controlado, pero viento complicó la emergencia

El incendio que se registró este sábado en un restaurante ubicado en Jacó, Garabito, contiguo al puente de Tárcoles, ya fue controlado por el Cuerpo de Bomberos.

El incendio dañó más de 400 metros cuadrados en el restaurante en Garabito (cortesía/cortesía)

Las unidades permanecen en el sitio realizando labores de extinción y enfriamiento para evitar una posible reignición.

En total, cinco unidades de Bomberos fueron desplazadas hasta el lugar para atender la emergencia, que generó gran preocupación entre turistas y comerciantes de la zona.

El director del Cuerpo de Bomberos, Héctor Chaves, explicó a Noticias Repretel que las condiciones del viento complicaron las labores iniciales de control del fuego, ya que las ráfagas avivaban las llamas y aumentaban el riesgo de propagación hacia estructuras cercanas.

Chaves también señaló que la estación de Bomberos más cercana se encuentra a aproximadamente 15 minutos del sitio, lo que representó un reto adicional en la respuesta operativa.

Según el jerarca, el establecimiento afectado es un restaurante de comidas típicas y, al momento del incidente, se encontraba con una cantidad considerable de clientes. No obstante, todas las personas lograron evacuar a tiempo y no se reportan heridos.

La construcción del restaurante principalmente de madera, facilitó la rápida propagación del fuego.

Hasta el momento, las autoridades no han brindado un balance oficial sobre los daños materiales, ni han detallado si los locales cercanos resultaron afectados.

Se desconoce qué provocó el fuego.