Mujer que viajaba en motocicleta pierde la vida al chocar contra muro en Circunvalación

Las autoridades aún no han aclarado si la muchacha conducía la moto o si viajaba como acompañante

Por Adrián Galeano Calvo

La carretera de Circunvalación se convirtió en escenario de un mortal accidente de tránsito la mañana de este domingo, en el cual una mujer terminó perdiendo la vida.

El hecho fue confirmado por la oficina de prensa de la Cruz Roja, la cual indicó que se trató del choque de una motocicleta contra una especie de muro.

La fatalidad ocurrió sobre la carretera de Circunvalación, a pocos metros de la salida a la ruta 27, específicamente debajo del puente que va hacia Pavas.

El fatal accidente ocurrió a pocos metros de la salida hacia ruta 27. Foto cortesía. (cortesía/El fatal accidente ocurrió a pocos metros de la salida hacia ruta 27. Foto cortesía.)

“Se informa de la colisión de una motocicleta contra el muro, en el sitio se valora a una mujer de 30 años aproximadamente, la misma sin signos vitales”, detalló la Cruz Roja.

Lo que las autoridades aún no han aclarado es si la mujer, cuya identidad no se ha dado a conocer, conducía la motocicleta o si más bien iba como acompañante.

