Sucesos

Pareja que viajaba en motocicleta muere tras chocar de frente contra carro en San Carlos

El muchacho murió en el sitio del accidente, mientras que la mujer falleció cuando era llevada al hospital

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

La muerte sigue rondando las carreteras de nuestro país y la mañana de este domingo cobró la vida de una pareja que viajaba en motocicleta.

Ambos fallecieron de forma trágica luego de que la motocicleta, por razones que aún no están claras, chocara violentamente contra un carro que circulaba en sentido contrario.

LEA MÁS: Tragedia doble en 46 días: papá e hijo mueren en distintos accidentes de tránsito

El mortal accidente ocurrió a eso de las 5:30 a.m. de este domingo en Aguas Zarcas de San Carlos, específicamente sobre el puente conocido como “Los Valientes”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que en el lugar del accidente falleció un muchacho apellidado Quirós, de 22 años, quien era el conductor de la motocicleta.

El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la mujer murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara.
El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la mujer murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara. (Facebook/El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la mujer murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara.)

LEA MÁS: Un pick up que llevaba a 11 trabajadores en el cajón se fue a un guindo

“Según información preliminar, junto a él viajaba una mujer, no identificada aún, quien fue trasladada al hospital, pero falleció antes de ser atendida”, detalló el OIJ.

En cuanto al conductor del carro involucrado, la Policía Judicial informó que este fue trasladado al Hospital San Carlos junto a sus acompañantes para ser valorados.

LEA MÁS: Dueño de famoso hotel de Puerto Viejo de Limón fue asesinado frente a su pareja

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el accidente, pero no se descarta una posible invasión de carril sumada a la alta velocidad, esto por cómo quedó totalmente despedazada la parte delantera del carro.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Pareja fallecida Choque San CarlosFallecidos Aguas Zarcas choque
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.