Pareja que viajaba en motocicleta muere tras chocar de frente contra carro en San Carlos

La muerte sigue rondando las carreteras de nuestro país y la mañana de este domingo cobró la vida de una pareja que viajaba en motocicleta.

Ambos fallecieron de forma trágica luego de que la motocicleta, por razones que aún no están claras, chocara violentamente contra un carro que circulaba en sentido contrario.

El mortal accidente ocurrió a eso de las 5:30 a.m. de este domingo en Aguas Zarcas de San Carlos, específicamente sobre el puente conocido como “Los Valientes”.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) dio a conocer que en el lugar del accidente falleció un muchacho apellidado Quirós, de 22 años, quien era el conductor de la motocicleta.

El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la mujer murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara. (Facebook/El muchacho de 22 años falleció en la escena mientras que la mujer murió cuando era llevada al hospital. Foto Allan Jara.)

“Según información preliminar, junto a él viajaba una mujer, no identificada aún, quien fue trasladada al hospital, pero falleció antes de ser atendida”, detalló el OIJ.

En cuanto al conductor del carro involucrado, la Policía Judicial informó que este fue trasladado al Hospital San Carlos junto a sus acompañantes para ser valorados.

De momento las autoridades no han determinado las circunstancias que mediaron en el accidente, pero no se descarta una posible invasión de carril sumada a la alta velocidad, esto por cómo quedó totalmente despedazada la parte delantera del carro.