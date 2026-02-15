Sucesos

Un pick up que llevaba a 11 trabajadores en el cajón se fue a un guindo

El Cuerpo de Bomberos informó que 11 personas tuvieron que ser llevadas a centros médicos

Por Adrián Galeano Calvo

Un grupo de peones que viajaban en el cajón de un pick up se salvaron de milagro luego de que dicho vehículo, por razones que se desconocen, se salió de la carretera y cayó a un guindo.

Aunque ninguna persona perdió la vida en el incidente, los cuerpos de emergencia informaron que uno de los peones fue trasladado en condición crítica a un centro médico.

El accidente ocurrió la noche de este sábado en el sector de Santa Cruz de Apacot, en León Cortés, cuando los cuerpos de emergencia recibieron la alerta sobre un carro que cayó a un guindo.

Los peones viajaban en el cajón de este pick up. Foto Waze Costa Rica.
“Personal de las Estaciones de Bomberos de Cartago, San Marcos de Tarrazú y la Unidad Operativa de Emergencias Médicas y Rescate de Bomberos, en conjunto con personal de la Benemérita Cruz Roja Costarricense y Rescate Urbano, atendimos el vuelco de un vehículo con 11 ocupantes.

“El accidente provocó que el vehículo cayera a un barranco, por lo que fue necesario el trabajo interinstitucional para poder extraer a 10 personas”, informó Bomberos.

De acuerdo con las autoridades, uno de los pacientes fue trasladado en condición crítica al Hospital de Cartago, mientras que los restantes 10 fueron trasladados en condición estable al CAIS Los Santos.

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

