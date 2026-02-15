Cuando la amistad vence a la muerte: ocho años celebrando la vida del amigo que la violencia le arrebató

Una amistad que nació en el colegio fue golpeada por la violencia, pero ni la muerte logró romper el lazo que une a dos amigos.

Esta es la historia de Fabián Soto, quien perdió a su mejor amigo de una manera atroz; aun así, ocho años después, la amistad sigue viva. En fechas especiales y también en los días más comunes, el recuerdo de Jorge Eduardo Lizano Chacón vuelve con lágrimas, memoria y un cariño que se niega a desaparecer.

En el mes de la amistad queremos compartir parte de este hecho que separó físicamente a dos amigos. En Expediente LT retomamos el caso de Lizano, quien por amor a su mamá la defendió de unos asaltantes y en su acción murió al recibir dos balazos.

LEA MÁS: Mamá sobre el hijo que dio su vida para salvarla: “Jorge Eduardo fue mi héroe”

Jorge Eduardo Lizano Chacón. Foto cortesía.

Una amistad que nació sin redes sociales

Fabián y Jorge se conocieron en octavo grado en el Liceo de Coronado, en 1998, cuando la amistad se construía sin redes sociales ni mensajes instantáneos. Se llamaban para las fechas importantes, se acompañaban en los momentos buenos y malos y, con los años, aun cuando cada uno tomó su camino laboral, el vínculo se mantuvo intacto.

“En ese momento no existía WhatsApp, no había cómo comentar estados, no había nada de eso que genera una conversación de manera instantánea. Yo lo llamaba para todos los veintinueve de agosto, que era su cumpleaños, y él me llamaba los veintiocho de septiembre; siempre había un contacto para Navidad, para esas fechas especiales”, recordó Fabián.

LEA MÁS: Mujer robó recién nacido y mató a mamá del bebé, todo para hacer creer a su pareja que tuvieron un hijo

Jorge Eduardo Lizano Chacón y Fabián Soto, una amistad que nació en octavo del colegio y Fabián mantiene vivo pese a un hecho violento. Foto: Imagen generada con IA (Imagen generada con IA/Imagen generada con IA)

Incluso, en sus años de juventud, compartieron un paseo en Guanacaste; nunca lo planearon, pero se toparon en el hotel con sus respectivas novias y compartieron un momento que sigue en la memoria de Fabián y la de su esposa, quien conoció a Jorge.

Ambos se convirtieron en profesionales. Jorge fue ingeniero en Sistemas y trabajaba para el Registro Nacional.

La llamada que marcó un antes y un después

La ilusión de esta amistad se quebró a los 20 años de conocerse, la mañana del domingo 25 de febrero del 2018.

Fabián recuerda que se alistaba para ir a misa de las 10 de la mañana con su familia, cuando una llamada les cambió todo. Les avisaron que Jorge había muerto.

“Me llamó otra excompañera y me dice: ‘Fabián, mataron a Jorge, asaltaron la pulpería y lo mataron’”. Esas palabras aún retumban en su memoria.

Pulpería San Rafael de Coronado

Jorge ese día planeaba ir a una carretera recreativa de bicicleta en Orotina; ese deporte le encantaba y lo compartía con su hermano mayor. Una de las llantas de la bicicleta se desinfló y eso los atrasó. En ese momento escuchó a su mamá gritar y él no dudó en correr hacia ella.

La mamá de Jorge era la dueña de la pulpería Víctor Chacón, en San Rafael de Coronado. Ese día la abrió a las 7 de la mañana y segundos después vio a tres muchachos entrar al negocio; incluso, uno de ellos la saludó, pero de inmediato fue encañonada y, por el susto, pidió ayuda.

12/08/2021 San Rafael de Coronado. Entrevista a doña Norma Chacón, para Novelón de La Teja. Su hijo Jorge Lizano se sacrificó por ella al enfrentarse con un delincuente que la tenía encañonada en su pulpería, hace tres años. La señora pasa largos ratos contemplando la foto de su hijo. Foto: Cortesía.

“El hijo de la señora ingresa por la parte trasera de la pulpería, la cual se comunica con la casa, y al ver el forcejeo se abalanza contra el sujeto, pero este le dispara en dos ocasiones en el pecho, ocasionándole la muerte”, fue la versión que dio Álvaro González, del OIJ, en el 2018.

Los tres maleantes huyeron con las manos vacías, pero causando el peor daño para una familia trabajadora y de buenos valores.

Jorge fue declarado sin vida en la clínica de Coronado, donde lo llevaron para intentar salvarle la vida.

22/02/2021 Centro integrado de Salud Coronado, ( Clinica de Coronado ) (alonso tenorio)

Fabián recuerda que llegó al centro médico, pero ya no pudo ver a su amigo. En el sitio estaba el OIJ y aún recuerda el rostro de la mamá de Jorge, doña Norma Chacón, quien lloraba desconsolada por su hijo menor.

Tres días después del homicidio de su amigo hubo un concierto de la cantante Myriam Hernández. Fabián ya tenía la entrada. Fue y recuerda que la última canción que ella cantó fue “Se me fue”. Él la cantó recordando a su amigo Jorge, a quien de un momento para otro ya nunca más lo volvió a ver.

“No le puedo explicar lo que yo lloré; se la canté a mi amigo y él sabe que la canté con mi corazón, porque él se me fue, se me fue mi mejor amigo. No me pude despedir de él, no hubo ya una llamada de cumpleaños, ya no hubo nada, todo fue tan repentino”, expresó Fabián.

Desde entonces, en cada fecha especial, Fabián publica en sus redes sociales la foto de Jorge y lo que recuerda de él. Es una de las maneras de mantener vivo el legado de la amistad, aunque su amigo ya no lo pueda ver. Él se siente feliz de haber coincidido con un buen amigo en la vida.

“Hay amistades que perduran incluso tras la muerte. Yo voy al cementerio y hablo con él, le digo: ‘Jorgito, necesito que me ayudes, usted está allá arriba, más cerca de Diosito, écheme una mano’. Siempre fuiste mi amigo y lo seguirás siendo, porque sos mi mejor amigo. La muerte de Jorge marcó un antes y un después”.

“A mí me afecta ver una foto de él y mi esposa me dice: ‘Amor, tranquilo, pero ya pasó mucho tiempo’, y yo le digo: ‘Sí, Naty, pero yo me quedé sin ese amigo; si nos veíamos poco, cuando nos encontrábamos era tan satisfactorio compartir con él’”, recordó.

Él tiene claro que en este mundo todas las personas estamos de paso y que, en algún momento, algún ser querido tendrá que despedir a otro, por más dolor que eso signifique.

“Independientemente de la religión que tengamos, sabemos que aquí estamos de paso, que en cualquier momento nos vamos a ir y, aunque a veces no entendamos, nuestra vida por la tierra es un paso”, señaló.

Muchos sueños quedaron pendientes para Jorge, entre estos formar una familia y crecer más profesionalmente.

“Jorge tenía un potencial enorme, era superinteligente. Quedaron sueños por cumplir, incluso laborales, de crecer más, la vida le dejó pendientes.

“Extraño esas conversaciones, más ahora con tanta facilidad para comentar un estado y ya hacer una conversación, y bueno, poder abrazarlo, saludarlo, eso es lo que más se extraña”, exclamó.

12/08/2021 San Rafael de Coronado. Entrevista a doña Norma Chacón, para Novelón de La Teja. Su hijo Jorge Lizano se sacrificó por ella al enfrentarse con un delincuente que la tenía encañonada en su pulpería, hace tres años. Al muchacho le gustaban mucho las jirafas y aquí se muestra parte de su colección. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados)

Gorra se convirtió en una principal evidencia

Una gorra se convirtió en una pieza clave para que el OIJ vinculara a un hombre como el principal sospechoso de asesinar a Jorge. En julio del 2018, los investigadores detuvieron a un sujeto de apellidos Cárdenas Mora, en San Pedro de Coronado.

En un allanamiento encontraron una gorra que, en apariencia, Cárdenas tenía puesta el día del homicidio. Este sujeto se sometió a un proceso abreviado en el 2019, en el que aceptó el delito y recibió una condena de 15 años de prisión.

Jorge dejó muchos recuerdos entre quienes lo conocieron. Le encantaba bailar y compartir con sus primos. Una de las últimas actividades que realizó fue ir al cine con ellos. Disfrutaba del ciclismo y en la casa de su mamá, cada febrero, le dedican un rezo por su memoria.

Justamente, el febrero anterior, doña Norma le enseñó a Fabián un montón de fotos que tenían en portarretratos; en una de estas aparecía junto con su amigo. Fabián asegura que esta amistad jamás será olvidada y que duele saber que, de la noche a la mañana, nunca más volvió a ver a su mejor amigo.