Sucesos

Motociclista pierde la vida tras estrellarse contra muro en Nicoya

El mortal accidente ocurrió la madrugada de este domingo

EscucharEscuchar
Por Adrián Galeano Calvo

Una curva de una carretera en Nicoya, Guanacaste, fue el escenario de un mortal accidente, pues en ese sitio falleció un hombre que perdió el control de su motocicleta.

LEA MÁS: Incendio en restaurante de Jacó fue controlado, pero viento complicó la emergencia

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el trágico incidente ocurrió a eso de la 1:20 a.m. de este domingo en la comunidad de Belén de Nicoya.

En cuanto al motociclista fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Cortés, de 40 años, quien sería un vecino de esa localidad.

El accidente ocurrió en Belén de Nicoya. Foto Archivo. (Suministrada por Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

LEA MÁS: Mujer que viajaba en motocicleta pierde la vida al chocar contra muro en Circunvalación

“De acuerdo con la información preliminar, en apariencia el hombre se trasladaba en motocicleta en sentido sur-norte, de Sámara hacia Nicoya, cuando, por razones que se mantienen bajo investigación, en una curva la motocicleta se salió de la vía y colisionó contra un paredón”, detalló el OIJ.

La Cruz Roja fue alertada sobre el aparatoso accidente, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por Cortés.

LEA MÁS: Hombres que viajaban en moto caen dentro de zanja y uno de ellos pierde la vida en Heredia

Las autoridades ahora investigan si el trágico accidente se dio por un aparente exceso de velocidad o si en este mediaron otras circunstancias.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Motociclista fallecido NicoyaOIJ
Adrián Galeano Calvo

Adrián Galeano Calvo

Periodista de Sucesos y Judiciales en el periódico La Teja desde 2017. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Públicas de la Universidad Latina y una licenciatura en Comunicación de Mercadeo de la UAM. En el 2022 recibió el premio a periodista del año del periódico La Teja.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.