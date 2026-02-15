Motociclista pierde la vida tras estrellarse contra muro en Nicoya

Una curva de una carretera en Nicoya, Guanacaste, fue el escenario de un mortal accidente, pues en ese sitio falleció un hombre que perdió el control de su motocicleta.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), por medio de su oficina de prensa, informó que el trágico incidente ocurrió a eso de la 1:20 a.m. de este domingo en la comunidad de Belén de Nicoya.

En cuanto al motociclista fallecido, este fue identificado por la Policía Judicial como un hombre apellidado Cortés, de 40 años, quien sería un vecino de esa localidad.

El accidente ocurrió en Belén de Nicoya. Foto Archivo. (Suministrada por Edgar Chinchilla, corresponsal GN)

“De acuerdo con la información preliminar, en apariencia el hombre se trasladaba en motocicleta en sentido sur-norte, de Sámara hacia Nicoya, cuando, por razones que se mantienen bajo investigación, en una curva la motocicleta se salió de la vía y colisionó contra un paredón”, detalló el OIJ.

La Cruz Roja fue alertada sobre el aparatoso accidente, pero para cuando los paramédicos llegaron a la escena ya no había nada que hacer por Cortés.

Las autoridades ahora investigan si el trágico accidente se dio por un aparente exceso de velocidad o si en este mediaron otras circunstancias.